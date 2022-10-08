寶寶捷運上大哭！疲憊OL換座 孩母追上問：討厭我小孩？
嬰兒難以控制情緒，偶有在大庭廣眾失控的事情發生。就有位OL上網抱怨，近日加班到晚上，坐上北捷後假寐休息，接著有對夫妻推著娃娃車上來，與OL的座位略有一點距離，接著小嬰兒突然放聲大哭，震耳欲聾的聲音令女子相當難受，看見那對夫妻都在滑手機後，她決定自行移動到別的車廂繼續打盹，不料一會兒被那名母親叫醒質問：「妳是討厭我的小孩嗎？」。
原PO於Dcard中發文，說明當日因加班而頗感疲憊，坐上北捷後就低頭休息，同車廂的一位小嬰兒突然大聲哭鬧，父母卻都繼續滑手機，只用腳晃動娃娃車以示安慰。於是原PO起身走到另一節車廂繼續睡。不料沒多久寶寶的母親竟跟了上來，叫醒她質問：「妳是討厭我的小孩嗎？」，原PO解釋自己只想安靜睡覺，可對方卻繼續抱怨「小孩子這麼小！他哭我能怎麼辦！我也不可能打他罵他！我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他！妳以後也會結婚生小孩！將心比心好嗎！」
原PO當下無言至極，自己除了移動坐位外，沒有任何失禮行為，但面前這名失控的母親，她想到現今有很多精神不穩的人，於是在下一站直接下車，改搭計程車回家，「多噴幾百塊，X，我的加班費⋯⋯」。
網友們也被該名母親的行為嚇到，「這媽媽的表現..確實滿恐怖的， 下車是對的」、「這媽媽是顧小孩顧到精神失常了吧== 拍拍原po，加班就很厭世了還遇到神經病寶媽」、「不然還得走到嬰兒車前面親她的小孩是不是？這位媽媽腦袋有問題嗎天啊」、「如果我走到別的車廂坐下來閉眼準備睡覺，突然被叫醒眼睛睜開又看到這女的，大概會嚇瘋吧」。
後續原PO補充，該名母親看起來狀況頗差，看起來有產後憂鬱的傾向，一旁的爸爸也完全不管小孩。且她當時離開車廂前意外有與孩子母親對到視線，不過當下立刻轉身離開，她推測是因為這個舉動刺激到對方。並再次宣導中人不要輕易與人起衝突，「花點計程車費還是負擔得起的，畢竟真的不能保證對方下一秒會做什麼⋯⋯ 」。（編輯：李惠婷）