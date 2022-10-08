小心隱形肥胖！醫師籲「這分析」不能少：別只會看BMI

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尤其了解體內脂肪的「分布狀況」有其重要性，舉例來說男性的脂肪率普遍低於女性，但是男性的心血管疾病風險卻更高。關鍵原因在於女性較多的是皮下脂肪，對於健康影響較小；而男性容易累積的則是對健康威脅很大的內臟脂肪。「鮪魚肚」，就是內臟脂肪的累積。中心型肥胖易導致高血壓、高血脂，且內臟脂肪囤積易引起胰島素阻抗，進一步形成糖尿病。
想要了解自己的脂肪分布，除了透過腹部超音波、身體組成分析，也可觀測自身腰圍：男性應小於90公分，女性應小於80公分。洪育忠醫師提醒，想要擁有健康的體態，應該讓脂肪量降低，並提升肌肉量。肌肉愈多，愈容易燃燒脂肪，愈不會有多餘的肥肉。
洪醫師看診中曾遇過一個20幾歲的女孩子，外表不胖，但是身體組成分析顯示肌肉量不足，脂肪量太多，也就是所謂的「隱形肥胖」。女孩為了改善身體組成努力慢跑（有氧運動），一年後回來檢查時效果不彰，才發現是用錯方法，想要增加全身的肌肉量，最重要的運動不是跑步，而是肌肉訓練。
醫師提醒對於減重來說，飲食控制雖然重要，但還是要透過運動增加肌肉，才能達到理想的狀態，最好是循序漸進，一個月控制在1、2公斤內的變化為佳，並且減重會容易貧血，損失賀爾蒙及重要營養素，建議補充綜合維他命，以及注意營養均衡。