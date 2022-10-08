2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小心隱形肥胖！醫師籲「這分析」不能少：別只會看BMI

▲醫師提醒比起體重、BMI，最重要的是看身體組成分析。（示意圖／取自unsplash）
▲醫師提醒比起體重、BMI，最重要的是看身體組成分析。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-08 17:10:05

你是「假瘦子」還是「真胖子」？過去衡量自己體態時，都會用身高體重換算BMI指數，不過聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師直言，單次看體重、BMI並沒有太大的意義，最重要的「身體組成分析」更具參考價值，若想要保持健康體態，要增加肌肉並減少內臟脂肪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「身體組成分析」為具參考價值的指標。（示意圖／聯安診所提供）
▲「身體組成分析」能夠了解體內脂肪的分布狀況，更準確地檢測自身的狀況，有助於保持健康體態。（示意圖／聯安診所提供）
洪育忠醫師提到：「一味追求體重減輕並不一定健康，例如現代人常見的肌少症、骨質疏鬆，就可能是體重過輕造成的問題」。因此單次體重並非太大的意義，重要的是身體組成分析數據，像是體脂機來觀測數據。

尤其了解體內脂肪的「分布狀況」有其重要性，舉例來說男性的脂肪率普遍低於女性，但是男性的心血管疾病風險卻更高。關鍵原因在於女性較多的是皮下脂肪，對於健康影響較小；而男性容易累積的則是對健康威脅很大的內臟脂肪。「鮪魚肚」，就是內臟脂肪的累積。中心型肥胖易導致高血壓、高血脂，且內臟脂肪囤積易引起胰島素阻抗，進一步形成糖尿病。

想要了解自己的脂肪分布，除了透過腹部超音波、身體組成分析，也可觀測自身腰圍：男性應小於90公分，女性應小於80公分。洪育忠醫師提醒，想要擁有健康的體態，應該讓脂肪量降低，並提升肌肉量。肌肉愈多，愈容易燃燒脂肪，愈不會有多餘的肥肉。

洪醫師看診中曾遇過一個20幾歲的女孩子，外表不胖，但是身體組成分析顯示肌肉量不足，脂肪量太多，也就是所謂的「隱形肥胖」。女孩為了改善身體組成努力慢跑（有氧運動），一年後回來檢查時效果不彰，才發現是用錯方法，想要增加全身的肌肉量，最重要的運動不是跑步，而是肌肉訓練。

醫師提醒對於減重來說，飲食控制雖然重要，但還是要透過運動增加肌肉，才能達到理想的狀態，最好是循序漸進，一個月控制在1、2公斤內的變化為佳，並且減重會容易貧血，損失賀爾蒙及重要營養素，建議補充綜合維他命，以及注意營養均衡。

減肥不斷失敗？醫師分析「最大誤區」：小心養成易胖體質

好市多只能刷國泰死當！結帳人潮塞爆：排到生鮮都退冰

耗電兇手是它！台電揪6種「吃電小怪獸」　破解秘訣公開

邊買菜邊買球拍？全聯開「迪卡儂店中店」　這款最熱賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀