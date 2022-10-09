作弊藝術家！法律系學生筆上刻「整部刑事訴訟法」超狂
這耐心誰能不服氣？西班牙馬拉加大學法律系教授尤蘭達（Yolanda de Lucchi）近期貼出收藏10年的照片，畫面中能看到11支原子筆，可特別的是筆身上被刻滿整部《西班牙刑事訴訟法》，原來這是當年一名學生為了通過考試，透過毅力及手作能力製作出來的「最強作弊小抄」。
據外媒報導，尤蘭達5日在推特上傳圖片，能看到原子筆的粗細、外型非常普通，但透明筆身上卻像石板一般被刻上密密麻麻的文字，且上頭的字符並非毫無意義，而是當年一位學生為應付考試，將整部《西班牙刑事訴訟法》刻在11支筆上，後來被尤蘭達發現而沒收。
尤蘭達說明這幾支筆被她收在抽屜中，近期整理時才讓它們「重見天日」，並將當年的趣事發上推特，「躲在原子筆中的刑事訴訟法，這簡直是藝術！」
推文迅速在網路上傳開，甚至釣出該名作弊學生的友人留言，加碼放出其他幾張用相同手法雕刻的「最狂作弊小抄」，並表示該生還製作過好幾支，「這位朋友用針代替筆，將條文全部刻在了原子筆筆身上。為方便查閱，他還將每章節的開頭刻在了原子筆品牌BIC的旁邊，並將墨水灌滿，以便快速查閱。這真的是一件完美的藝術品！」而這位「作弊藝術家」後來成功完成他的法律學位，現已是一名合法的執業律師。（編輯：李惠婷）