收假不能沒飲料！9家咖啡、手搖優惠　怡客全品項買1送1

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星巴克10/6～10/23連續20天推出「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，完成數位體驗遊戲就可獲得優惠券，可享包括大杯以上「全品項買一送一」優惠（檔期新品除外），兌換期間為獲券日加2天，每天上午11點至晚上8點皆可使用，最後兌換至10/25。
ikari怡客咖啡：「全飲品買1送1」
ikari怡客咖啡於開工日10/11，推出「全飲品買1送1」優惠好康，除了上班必喝的提神咖啡、拿鐵，或是人氣大甲香芋豆奶、巧克力、黑豆芝麻抹茶冰沙等飲品，通通「全飲品買1送1」，（優惠以價低者計，外送平台不適用）。
85度C：大杯冰多多綠「第二杯10元」
85度C從10/8～10/11連續4天推出多多分享日活動，大杯冰多多綠茶「第二杯特價10元」（原價50元），每人現場買帶走限購三組（6杯），85 Cafe APP線上訂餐無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。
Flash Coffee：指定品項「第二杯10元」
Flash Coffee即日起至10/16，指定品項「第二杯10元」，包括FLASH黑咖啡、凍檸冷萃、手打厚乳冷萃、靜岡鮮奶焙茶、靜岡燕麥奶焙茶、黑金拿鐵、OATSIDE巧克力燕麥奶焙茶等，選擇同樣飲品、相同尺寸、不限冰熱都適用。於APP首頁佈告欄點擊「兌換折扣」後，可使用此折扣或存入「我的優惠券」，於指定期間將2杯指定飲品加入購物車，結帳頁面下方點擊「使用優惠券以獲得折扣」後，選擇此優惠券即可享有優惠。
丹堤咖啡：外帶咖啡寄杯「買6送2」
丹堤咖啡10/1(六)～10/31(一)推出外帶咖啡寄杯「買6送2」，兌換可至12/31。
摩斯漢堡：咖啡「買10送10」
摩斯漢堡週二咖啡日，APP專屬優惠「經典蛋堡＋摩斯咖啡」只要65元；10/1～10/15「安心取溫馨送」則有「摩斯咖啡買10送10」。
Mister Donut：指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第二件5折
Mister Donut即日起至2023/1/2，購買指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第二件5折優惠，且自帶飲料杯同樣可再享環保優惠5元，（7-ELEVEN 店中店、外送外賣及預訂服務不適用）。
勺日咖啡：外帶美式咖啡「第二杯5折」
10/8~10/11連續4天，使用勺日咖啡外帶訂閱制，即享外帶美式咖啡「第二杯5折」優惠。
甲文青：買任一飲品加購「芝士檸檬塔」10元
甲文青選在10/10雙十國慶當天推出全新飲品「芝士檸檬塔」，以青甜酸澀的半熟檸檬青搭配鹹香濃厚的芝士奶蓋，把甜點「芝士檸檬塔」直接拿來喝。一問世就選在10/11～10/13舉辦三天快閃活動，活動期間內至全台甲文青門市購買任一飲品，即可以10元銅板價加購「芝士檸檬塔」（每日每店限量100杯）。