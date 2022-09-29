Mister Donut慶祝18歲！本週末限3天甜甜圈「8入188元」
Mister Donut統一多拿滋滿18歲生日囉！歡慶生日並呼應「創造令人幸福的美味甜甜圈」宗旨，本週末（9/30～10/2）推出限時3天「甜甜圈8入只要188元」優惠寵客！換算下來平均1顆甜甜圈25元有找。而且咖啡、可可等現做飲品也有折扣，凡購買珈琲或茶歐蕾系列現做飲品之指定品項，可以享有「現折18元」優惠。另外10月還有「第2件5折」優惠，超值美味一起開吃。
大家最愛的Mister Donut超好康優惠搶先曝光，歡慶Mister Donut滿18歲生日，大方祭出「甜甜圈8入只要188元」超值優惠！9/30(五)～10/2(日)限3天，任選「限39元指定甜甜圈」8個，享有優惠價188元。提醒大家，雖然不得與其他優惠併用，但可以補差價換購價高商品喔，怎麼算都不能錯過的超低折扣，準備手刀開搶囉，（7-ELEVEN 門市 Mister Donut 專櫃、外送外賣及預訂服務不適用）。
而且Mister Donut竟然睽違5年升級咖啡豆品質卻不加價！精選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、尼加拉瓜，4國中深烘焙度的咖啡豆提升風味與香氣。適逢秋冬回歸可可系列，打造「摩卡珈琲」及「可可伯爵茶歐蕾」兩款療癒飲品。同樣在9/30(五)～10/2(日)，活動期間購買珈琲或茶歐蕾系列現做飲品，即可享有飲品「現折18元」優惠，而且自帶飲料杯可再享環保優惠5元折扣。
更貼心的是，10/3起一直到2023/1/2，購買指定飲品珈琲或茶歐蕾系列第2件5折優惠，根本是長時間的常態優惠，而且自帶飲料杯同樣可再享環保優惠5元，也太佛心了，（7-ELEVEN 店中店、外送外賣及預訂服務不適用）。
另外，niko and... 首度與日本京都百年抹茶老舖TSUJIRI辻利茶舗聯名，推出多款抹茶風味系列商品，尤其雙方首度共同研發的「辻利抹茶檸檬氣泡」及「辻利雙茶（抹茶、焙茶）紅豆乳酪麵包」只在niko and... 獨家販售；還有加入台灣香甜芒果的「辻利抹茶芒果冰茶」堪稱結合經典台日特色風味，即將於10/7起於niko and... TAIPEI旗艦店限量販售。