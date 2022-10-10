《大學生》班底發文力挺Lulu！認雙面人存在：都知道是誰
「泰拳女神」吳怡德（Sabrina）近日在小S節目《小姐不熙娣》爆料，表示目前有一位線上的女藝人從《大學生了沒》爆紅，但其實是一個「可怕的雙面人」，讓她當時決定退出節目，而該集播出之後，不少網友瘋狂猜測是「Lulu（黃路梓茵）」，不過Lulu本人也出面否認事實。對此，同樣為《大學生了沒》班底的大鶴（林鶴軒）9日也為Lulu發聲，並直言該節目的人「都知道在說誰」。
回顧該次事件，Sabrina在節目上提到，自己之前參加《大學生了沒》節目錄製時，因為某個藝人「太過雙面」嚇到退出，並透露對方身分是很早進節目的老班底，並指出她常常會跟別人講其他人的壞話，轉頭又跟被她講壞話的人非常要好，變臉速度極快讓Sabrina相當傻眼。
而該片段播出之後，不少網友依照關鍵字「很紅」、「大學生了沒出身」猜測是「Lulu（黃路梓茵）」，不過Lulu也在9日出面回應此事「謠言止於智者，公道自在人心」，而Sabrina也出面回應「抱歉造成之前上過節目的同仁困擾，節目內容中講述的，是本人部分的個人真實工作經驗，並沒有想要引起大家的不愉快，造成這樣的局面，我很抱歉，也請切勿捕風捉影，未來不會再回應此次事件，謝謝」。
對此，同為《大學生了沒》班底的大鶴（林鶴軒）也發文力挺Lulu，透露「我也是《大學生了沒》節目出身的，真的不是Lulu！」大鶴還加碼補充「只要是從《大學生》出來的人，都知道她（Sabrina）說的是誰」認證Sabrina口中說的雙面人是真的存在，不過絕對不是Lulu。（編輯：張嘉哲）