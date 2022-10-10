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日本正妹大胃王走鐘！「對比照」瘋傳　台灣粉絲童年崩壞

▲日本正妹大胃王木下佑香6年前曾經開箱台灣泡麵系列，點閱率突破一千四百萬。（圖/木下佑香YT）
▲日本正妹大胃王木下佑香6年前曾經開箱台灣泡麵系列，點閱率突破一千四百萬。（圖/木下佑香YT）

編輯中心/綜合報導

2022-10-10 07:37:58

日本正妹大胃王「木下佑香」2009年參加大胃王節目出道，當時因甜美長相加上食量超驚人，一舉爆紅成名，隨後開始經營YouTube，累積高達540萬粉絲追蹤，人氣相當高。不過，近日木下佑香的長相備受大家討論，認為現年37歲的她樣貌已經大走鐘，掀起討論。

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一名網友在PTT貼文指出「木下佑香幾年前看還是滿可愛的，現在整個身材走樣，臉也變得整形痕跡明顯，是Youtube觀看數回不去了，人也不回去了嗎? 雖然她也37了，但也變化太大，而且連穿著也都不一樣了，現在穿得很清涼，之前有人說因為韓國吃播崛起，所以她也沒落了，看她最近跑到韓國去，穿得很清涼好像想拉攏韓國觀眾，不過觀看數真的回不去了，感覺大胃王是不是真的老比較快啊.....？」

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▲網友分享看到木下佑香近況，表示跟過去的她差別太大，引起廣大熱議。（圖/PTT/木下佑香IG）
而同一時段也有網友在「Dcard」貼文，表示自己看到木下佑香的限時動態之後嚇壞「好一陣子沒看她了，今天看到她動態長這樣，我真的嚇慘，我沒有要攻擊她的意思，只是覺得變化太大，她是不是生病了？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「真的有嚇到....童年崩壞」、「哇！好久沒看到她了，真假的啦」、「臉怎麼歪成這樣」、「是我太久沒看嗎？感覺老了好多（感覺很疲憊的fu」、「真的好久沒看到她了，感覺年紀大了之後，再吃那麼多身體負荷不了，體型比較豐腴了」、「看她影片臉好像變胖很多，但是這張我真的完全認不出她欸！」

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▲網友細看木下佑香的影片，發現她的身材已經較為豐腴。（圖/YT@木下佑香）
而也有網友透露「去查了日本的新聞，說是有去整形啦，做了下巴和大腿抽脂，再打到額頭和嘴唇，本人說原因是『覺得自己越來越老了』」、「有整型啦，她前幾篇某幾支影片有說，但我也不知道她幹嘛突然去整，以前比較好看」也有人感嘆「大胃王有黃金時期的吧....講實在年紀有了真的不能那樣吃東西，早晚出問題」。（編輯：張嘉哲）


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