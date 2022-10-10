陸軍超兇正妹「國慶拿國旗」爆紅！當軍人超狂經歷神到了
一年一度的雙十國慶大典今（10）日登場，而近日一組照片在網路上掀起討論，為JKF女郎CC（西西）為了慶祝國慶日，特別穿著迷彩服到總統府前「拿國旗」拍照，性感的身材加上姣好臉蛋，讓網友大讚「國軍有這種軍人誰想退伍？」而事實上，西西不只是只有單純角色扮演，而是真正的當過「職業軍人」，真實經歷在過往節目當中就有提及，讓在場嘉賓都相當驚艷。
JKF女郎CC（西西）日在IG貼文指出「經身為職軍的我，在這個日子我第一個拍攝服裝想法就是我曾經的制服『舊式大迷彩』，那是一段讓我永生難忘有感情有辛苦有成長的回憶，我為曾經穿上它們感到驕傲，每一位在崗位上付出的國軍姐妹弟兄們，加油！」
只見CC特地穿著迷彩服到總統府前拍照慶祝，褲裝搭配高馬尾，執掌國旗的模樣十分相當帥氣，加上側邊露出好身材，讓不少網友紛紛回應「阿娘為！這真的有在漂亮」、「國軍有這種軍人誰想退伍？」、「太誇張，是真的軍人嗎？」、「熟悉的迷彩軍服最對味啦！」、「替國軍謝謝你的打氣！」
而事實上，過去JKF女郎CC（西西）就登上《國光幫幫忙》節目時，透露自己會當軍人的原因是因為「學生時期聽從爺爺的建議就讀陸軍官校專科學校，可以像家族其他長輩有同樣的出路，爺爺希望我可以幫他完成他的願望」。
談及軍人的訓練方法，CC則強調「現在的訓練方式男生跟女生其實都是一樣的，不僅3000公尺在14分鐘內跑完，打靶也是幾乎都滿靶紅心」顯見在部隊裡成績相當優異，雖然現在她已經退伍，但因為國慶日再穿上迷彩服，CC仍然忘不掉當年當職業軍人的初衷以及回憶，不僅感到驕傲，也誠心為國軍兄弟打氣！（編輯：張嘉哲）