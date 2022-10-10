國慶日「把藝人變不見」！館長1句話酸爆 網狂嗆背骨仔
今（10）是國慶日，不僅前後舉辦了國慶晚會以及升旗典禮等等，每年都有不少民眾共襄盛舉，慶祝中華民國生日快樂。不過，館長陳之漢9日晚間就發文表示，透露每次到了國慶日，台灣許多藝人都會消失，忍不住酸說「國慶日就是藝人消失節」引起熱議。
館長9日晚間在臉書上發文，開頭先問「大家好，明天大家知道是什麼節日嗎？」然而原以為答案是國慶日，館長也要祝賀中華民國生日快樂，結果答案卻變成「藝人消失節」，暗酸那些生在台灣卻在國慶日不敢發聲的藝人們。
貼文一出，不少網友紛紛回應「正確一點是說演藝人員公休日」、「嘴爆啦阿館！還是要祝中華民國生日快樂啦」、「應該是中國藝人消失日吧」、「每年都會期待有哪些藝人敢發文！」、「就是一堆背骨仔啊，也不想想用了台灣多少資源」、「今天絕對是演藝圈最安靜的一天」、「笑死人 ...這些藝人大陸國慶可以轉發 ，自己國家國慶就神隱」。
而另外，也有不少網友提到「陳芳語才是真的女神，國慶晚會唱玻璃心！真的是猛」、「只服陳芳語啦！參加國慶晚會唱《玻璃心》」事實上，本月初大陸也迎來十一國慶，當時就有不少已經將演藝事業重心移往大陸的藝人紛紛獻上祝賀，轉發央視新聞「我愛你，中國」的圖片，如今台灣國慶日，卻鮮少藝人發聲祝賀，讓網友感到相當不滿。（編輯：張嘉哲）