尷尬！「2房1廳」只賣228萬沒人要 買家一聽原因全轉身
現在房價一年比一年還要高，不少人就算省吃儉用一輩子恐怕也不能擁有自己的房子。不過，最近屏東卻出現一間228萬的華廈竟然賣不出去，且規格為2房1廳大約23坪的空間，只不過不少前往看房的人聽到「這間在6樓，但電梯壞了，且低樓曾住戶不願意花錢維修」不少買家都轉身離開。
根據《東森新聞》報導，屏東潮州鎮上有一間華廈要賣，不僅附近的生活機能相當好，有公園、菜市場，採買生鮮食物很方便，房價更是開出23坪228萬的罕見低價，不過仲介透露「該間房位於6樓，因為電梯壞掉後，低樓層的住戶不願意出錢維修，但如果電梯能正常運作的話，這坪數保守估計房價有300萬起跳」。
然而即便種種條件都讓人覺得相當不錯，但因為該間華廈位於6樓，如果電梯壞掉都沒有修理的話，等於不論是任何情況都得爬上6樓，相當不方便，讓不少買家興致勃勃看完房後，還是買不下手離開。
而過去也不只有這間房子有便宜房價引起熱議問題，有網友曾在「爆廢公社公開版」貼文表示，有一間透天位於雲林縣元長鄉山內村，竟然只賣14萬元，格局為3房2廳2衛，屋齡33年，不僅樓層為1樓，附近的生活機能也相當完善，當時讓網友笑虧「不要再覺得自己買不起房！」但後來也有房仲出面解釋「這間透天會這麼便宜，是因為他是法拍物件，新聞曝光後一下就賣掉了！」（編輯：張嘉哲）