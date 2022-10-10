等到了！邰智源國慶日再發文 「台灣阿公」神回舔共下場
相較許多台灣藝人在雙十國慶都會噤聲一事，資深藝人邰智源已經連續多年在當天發文慶祝，然而今年也不例外，邰智源同樣慶祝國慶，並高喊「今天是我們國家的生日」，讓網友相當興奮，直接封邰智源為「台灣的阿公」，而面對粉絲犀利提問「不舔沒有錢啊！」邰哥則是幽默神回，笑翻全場。
由於根據往年經驗，每到國慶雙十台灣藝人就會噤聲一片，網紅館長日前就發文表示，國慶日現在已經變成「藝人消失日」，暗指那些藝人只要國慶日就會消失，不少網友都相當贊同，但留言中則有人表示「握相信邰哥一定會出現」、「其他人就算了不指望，坐等邰哥的貼文」。
而大約中午過後，邰智源就在臉書上貼文表示「今天是我們國家的生日，祝願國泰民安，生日快樂！中華民國富足安康，台灣民主自由樂享。幸福綿長！」並且貼出多張「中正預校五期15連」的聚會照片應景。
貼文一出，不少網友紛紛湧入狂讚「眾藝人就屬邰邰是真男人，給阿公一個respect」、「我就知道阿公今天一定會PO文，果然沒讓大家失望」、「等超久了！謝謝阿公力挺！」、「台灣阿公94你啦！真的很感動」、「所有藝人裡面，真的只有邰哥每年始終如一，佩服」而也有網友詢問「邰哥不行啊，不舔沒錢阿！」邰智源見留言則火速回應「舔了也不會有錢XD」，還加上笑哭表情符號，留言吸引超過2000個按讚數。（編輯：張嘉哲）