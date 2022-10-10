橘色惡魔急飛回日本！抵桃機畫面曝光 「原因」眾人暖哭
雙十國慶大會今（10）日登場，這次特別邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，完整13分鐘的表演，讓不少台灣網友初次看到驚呼連連，尤其是絕技「邊走、邊跳、邊吹奏樂器」的演出，更是令人感到不可思議。不過，在表演完之後，橘色惡魔也緊急要飛回日本，其原因曝光之後，引發眾人再次驚呼「台日友好實在太溫暖了！」
臉書粉專「日本台灣交流協會」發文表示「今天上午京都橘高校在國慶大會上表演時，小編實在看了好感動，最終在國慶大會時的絕技演出，更是為這趟台灣行劃下了完美且華麗的句點，其實學生們在國慶慶祝大會上旋風表演完之後，就要趕快回日本準備期中考了」。
「聽老師們說，大家這次除了帶樂器以外都還帶了好幾本課本，在飯店休息時也在讀書呢！」日本台灣交流協會說「雖然這次只有短短來台不到一個禮拜，但相信台灣朋友的熱情都有傳達到他們心裡，甚至也有學生說因為這次的台灣行，之後想要來台灣留學，相信學生們都帶著滿滿的美好回憶滿載而歸，並期待著下一次再度踏上台灣的旅程」。
而對於期末考部分，還有學生逗趣的說，如果寫到不會的題目，要把答案寫成「日台友情」，貼文曝光後，不少網友紛紛被暖哭「隔天竟然就是期末考！太驚訝了.....」、「真心感謝你們時間如此緊湊還願意來演出QQ祝期末考順利」、「謝謝孩子們精彩的演出！未來有緣再相見！」、「隔天還要期末考真的嚇呆....TAT辛苦孩子們了」、「表演完馬上就要趕回去期末考！真是辛苦了！謝謝你們」。（編輯：張嘉哲）