這國家沒有星巴克？正妹來台朝聖 1原因嚇壞：不敢來了
不少民眾早餐習慣來一杯咖啡，知名連鎖咖啡品牌星巴克，在全球75個國家都有據點，烏克蘭正妹Tanya透露，其實星巴克並未展點到烏克蘭，不少烏克蘭人到海外，會前往星巴克嚐鮮；日前Tanya點了人生第一杯星巴克，驚呼環境、服務都超優質，但是「1關鍵原因」讓她直呼不敢再來了！
YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問Tanya，來自烏克蘭正妹Tanya表示，烏克蘭一直以來都沒有星巴克進駐，根據雜誌報導，2年前原本基輔有打算展店，不過星巴克自評自家售價，對於烏克蘭的市場而言恐怕偏貴，因此展店計畫遲遲未實現。
日前Tanya第一次走進台灣的星巴克，不僅工作人員服務態度良好、環境也相當舒適，首次嚐鮮Tanya點了巧克力星冰樂和起司蛋糕，她喝了人生第一杯星冰樂露出讚嘆神情，覺得星冰樂喝起來宛如「冰的Oreo」；Tanya也認為，星巴克服務人員在點餐時，會親切詢問自己名字，並寫在飲料杯上，讓她感到備受尊重。
Tanya說，自己在烏克蘭時，經常造訪當地的咖啡廳，會花整個下午的時間，喝一杯拿鐵，也享受自己畫素描的時間；她秀出一間位在利沃夫咖啡廳的價目表，在俄烏戰爭開打前，一杯濃縮咖啡只要35台幣、卡布奇諾40塊台幣、拿鐵37塊台幣，當她看到星巴克的價目表時，就覺得自己沒辦法再回來了。（編輯：孫唯容）