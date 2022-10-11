橘色惡魔合體北一女比愛心！日本帥弟尷尬定格 網瘋朝聖
雙十國慶大會昨天完美落幕，這次特別邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，引起熱烈討論。然而除了在國慶當天演出之外，9日下午3時許，包括北一女樂儀旗隊、曉明女子高級中學管樂隊以及橘色惡魔都現身自由廣場交流演出，結束時還一起比愛心拍照，但卻有網友發現釋出照片中，一名男同學羞澀的不敢伸出手，尷尬定格在原地，笑翻不少人。
日本台灣交流協會透過臉書分享「橘高校來台日記DAY-5」，透露9日京都橘高校和北一女、曉明女中三間學校在自由廣場前切磋交流，每個學校不僅互相展示了各自的拿手曲目，不同的風格與特色讓人大飽眼福，更重要的是，能夠看到這麼多知名樂旗儀隊同時演出！真的是太幸福啦！
而表演結束之後，三校的學生也熱情的不停用中日文互相道謝「謝謝台灣」、「日本ありがとう」，也互相親手寫的小卡片和各種伴手禮，甚至合體拍照時，還一起合體比了手勢愛心，青春氣息洋溢都快要填滿了整個自由廣場。
不過就有網友看到釋出照片時，卻發現當大家都兩個兩個湊對比愛心時，一名戴著眼鏡的高挑日本男同學呆呆地站在原地，似乎有些不知所措，尷尬定格畫面跟身邊互動形成強烈對比，不少人紛紛朝聖照片「笑死！那位小男孩實在太可愛了」、「應該是女友在附近吧，不能亂比愛心XD」、「感覺是害羞啦XD但盡然會捕捉到這畫面哈哈」、「帥氣的尷尬小男孩XD好可愛喔」。（編輯：張嘉哲）