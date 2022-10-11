買「台南Josh家暴房」嚇壞！門上2字忘記擦 本人道歉了
知名棒球YouTuber網紅「台南Josh」今年1月與前妻Amber傳出家暴事件後，5月正式宣布離婚，現在專心經營YouTube事業，獲得越來越多粉絲喜愛。然而過去與前妻共住的「家暴房」也在上月已經賣出，不過日前他卻發文表示「想不到房子都賣了，竟然有彩蛋」，特別發文向新屋主道歉。
台南Josh日前透過IG限時動態表示「想不到他把16坪的房子賣掉後，竟然還有彩蛋，新屋主進房間隨手關上門，轉身突然發現門後還有字，這有夠可怕的啦！」只見貼出的照片，門上被寫了紅色字體「死了」2字，顯然是當初與前妻鬧家暴風波時遭寫下，最後檢查整理時沒注意到，讓台南Josh也不好意思的向新屋主道歉。
回顧台南Josh與Amber的短暫婚姻，兩人於2021年7月結婚，今年1月就傳出家暴，新家的房間、客廳滿目瘡痍，枕頭、婚紗照被刀劃破，牆壁上還寫著「死媽寶」等字眼，讓外界十分震驚。
台南Josh後來也親吐心聲，當時遭家暴卻無法向外界表達，「有一陣子我晚上睡覺的時候，我腦袋裡想的都是，我希望我眼睛閉上，就再也不會睜開了，因為我真的沒有辦法，再繼續面對這樣的生活」如今房子也賣了，目前也專心經營自己的YouTube頻道，不少粉絲也都為台南Josh加油打氣。（編輯：張嘉哲）