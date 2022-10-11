台灣訓練不出橘色惡魔？網推「1神學校」：剛拿世界季軍
雙十國慶大會日前登場，這次特別邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，精湛的演出讓台灣民眾大開眼界。對此，就有網友好奇討論「為什麼台灣訓練不出橘色惡魔？」結果貼文釣出內行人透露「台灣學生的實力也很堅強，建中的樂旗聯隊剛奪下荷蘭世界音樂賽季軍」引起討論。
一名網友在PTT貼文指出「國慶日還要特別請他國團體來台灣表演，為什麼我們不能自己產一隊惡魔出來？」認為橘色惡魔的實力沒有話說，但台灣似乎也缺乏這樣頂尖的樂隊，過去橘色惡魔每年都會參加各式日本吹奏樂大賽，幾乎屢屢斬獲金獎，實力確實相當堅韌。
貼文一出，不少網友紛紛回應「風氣根本不同...在台灣整天練這個是要被家長罵吧」、「現實面還是把書唸好，有個好的大學以後有好的工作實在」、「只能找非升學名校做而已，已解答」、「在台灣真的比較沒辦法，萬般皆下品唯有讀書高，是很多父母現在的觀念」、「這算是社團類的東西吧，台灣學生讀書都來不及了...人家在練習你在補習」。
不過，也有內行人表示「建中樂旗聯隊今年就奪得荷蘭世界音樂賽季軍怎不說」、「建中前一陣子不是才剛拿世界季軍？這跟橘色惡魔有國內金獎有同樣水準吧」、「唯一只推建中樂旗聯隊，剛拿世界季軍而已」。
事實上，今年建國中學樂旗隊與未入學學弟、已畢業學長、北一女中等友校組成的「建中樂旗聯隊」，遠赴荷蘭參加四年才舉辦一次的世界音樂大賽（World Music Contest，WMC），最終以92.23分拿下戶外行進管樂項目中的甲組季軍，與亞軍僅差0.63分，顯現台灣仍然是有實力堅強的管樂團隊。（編輯：張嘉哲）