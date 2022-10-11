橘色惡魔「指揮笑容超甜」！本尊是她 突喊1句眾戀愛了
雙十國慶大會日前完美落幕，這次特地邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台表演，昨日13分鐘震撼演出讓其討論度破表，網友除了大讚橘色惡魔精湛的演出之外，也有人意外發現其指揮笑容相當甜美，又掀起另一波話題。
這次橘色惡魔演出長達13分鐘，過程中毫無冷場，以驚人的整齊步伐搭配舞蹈，一邊吹奏一邊舞動完全不受影響，讓現場觀眾驚呼連連，帶來的曲目包括《Down By the Riverside》、《Fanfare for Tachibana》、《The Sing》等等，最後退場音樂演奏知名電玩樂曲「超級瑪利歐兄弟」時，還有經典瑪利歐跳，精彩表演讓人看得十分過癮。
而也有許多網友看完表演後，紛紛歪樓表示「指揮很正欸有人有看到嗎？」、「指揮真的很正XD笑容可掬」、「指揮笑容很甜美欸！超可愛！」、指揮有夠可愛，昨天在兩廳院的台風也穩」、「指揮直播畫面比較少一點，自由廣場有看到本人好可愛啊！笑容超甜啦！」、「戀愛了！超可愛的指揮」。
而事實上，這位橘色惡魔的指揮名為「木花百合」，中華文化總會日前在北一女、曉明女中、京都橘高校合體交流時就表示，當時後橘色惡魔出場時，指揮木花百花除了向現場民眾介紹橘高校吹奏部，更大聲喊出「我們在台灣很開心！」讓現場台灣民眾嗨爆，出現一陣歡呼。沒想到這次來台演出，意外被台灣網友發現可愛容貌掀起話題。（編輯：張嘉哲）