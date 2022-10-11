橘色惡魔國慶表演爆紅！金獎影片找到了 台灣人朝聖看呆
雙十國慶大會日前完美落幕，這次特地邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台表演，不少人都是透過這次演出，才知曉橘色惡魔的來歷，於是有許多人看完國慶震撼表演後，好奇「橘色惡魔」在過往比賽中的表現，就有網友翻出7年前橘色惡魔在日本進行全國行進管樂比賽的影片，紛紛留言朝聖「這真的太強了.....」。
網友翻出橘色惡魔在2015年參加全日本吹奏樂聯盟主辦的「全日本行進管樂大賽」，當年的他們奪下了金獎，該影片更是突破1300萬的高點閱，雖然在當時還在校的成員已經畢業，但看到現在的橘色惡魔團隊來國慶的演出，顯見京都橘高校吹奏部的傳承，仍然可以說是做到相當完美。
影片當中他們不僅展現最擅長的花式走位以及邊跳舞邊吹奏的伎倆外，還有超浮誇的「跳躍式漸層換位」，讓在場的觀眾都驚呼連連，最後以完美V型隊伍搭配經典踢腿舞步，完美劃下表演句點，最終成功奪下金獎。
而在國慶表演結束後，不少台灣人朝聖該影片「有榮幸看到現場演出真的太棒了....希望以後還會來喔！」、「太厲害了.....跳躍漸層換位後還能這麼穩的吹奏！真的很強」、「這個舞跳得比國慶更激烈欸！實至名歸」、「厲害啊超佩服！好精彩」、「看完國慶表演來朝聖的！太精彩了啊！」
而除了2015年的金獎之外，橘色惡魔包括在2008年、2009年、2015年和2021年四次獲得全國行進管樂大賽金獎，由於成績相當優異，其實橘色惡魔每年的行程幾乎都是滿檔，從三月開始要進行櫻花節巡演、各式博覽會、音樂會演出；9月則是進行行進管樂比賽，隨後一路到年底的定期演奏會，只能說成員們各個都是下了許多苦工，並一路將其傳承給學弟妹，才有今天大家看到的「橘色惡魔」！（編輯：張嘉哲）