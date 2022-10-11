日本開放自由行！視網膜見「劇烈1變化」：要先做好準備
鄰國日本從今（11）日全面開放自由行及短期免簽證旅客，更有不少網紅、名人早已搶先到當地，享受睽違兩年出國旅遊的滋味。不過YouTuber視網膜（陳子見）到了日本後，觀察出「劇烈1變化」，便決定提醒有計畫前往當地的旅客「要先做好準備」。
日本正式開放免簽自由行後，許多台灣人已經紛紛開始規劃前往當地的旅遊行程，而網紅視網膜更已經衝第一波到當地進行旅遊。「這幾天下來我有個心得，也想提醒準備前來日本的各位朋友」，視網膜表示「如果你本身不會日文，請準備好幾句簡單的日文對話」，因為他過去一週在當地體驗到，跟疫情前(三年前)相比，英文目前明顯無法在東京順暢使用。
視網膜繼續解釋「住了幾間連鎖飯店，櫃檯都不太能使用英文對話，還好我學了半年的日文，同行的夥伴們也大多能用日文溝通，所以後來我們都不使用英文對話，即便我日文很破，但反正最終還是要轉回日文，所以可以事先做好準備，以備不時之需。」
貼文一出也立刻釣出不少旅遊達人，日本自助旅遊中毒者林氏璧也笑稱「我在銀座MUJI HOTEL得到的回應是“I can’t speak English！」；吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒也解釋「因為疫情，這將近三年的時間，幾乎沒有外國觀光客、還有客人大幅減少的情況下，很多會外語的，像正職的就可能有被調職，約聘、派遣的就可能合約到期就不續約，所以現階段可能會外語的人員不如疫情前那麼多啦。」（編輯：潘毅）