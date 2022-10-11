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獨家專訪／穿西裝跪地打掃的執行長 背後是「父子情深」

▲富邦勇士奪冠，執行長黑人陳建州默默擦地。（圖／葉政勳攝）
▲富邦勇士奪冠，執行長黑人陳建州默默擦地。（圖／葉政勳攝）

專訪/記者廖聿偉

2022-10-11 11:34:042022-10-11 11:43:09

P. LEAGUE+第二季總冠軍賽落幕之際，富邦勇士沉浸在封王喜悅之中，新竹攻城獅地主球迷落寞離席，媒體趕著賽後記者會和發稿，留下了慶祝過後凌亂不堪的球場，此時執行長陳建州，穿著西裝跪在地板上，與工作人員一起清理球場，令人印象深刻。

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穿西裝跪地打掃，有部分網友批評太矯情，認為陳建州身為聯盟執行長，應該要有一定的高度，不應該是清潔工。陳建州回應，「我只是做每場賽後都會做的事。」

▲比賽中工作人員誤觸彩帶開關，聯盟執行長陳建州也下場收拾彩帶。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.26）
▲比賽中工作人員誤觸彩帶開關，聯盟執行長陳建州也下場收拾彩帶。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.26）
不分職位高低，陳建州親力親為的職業精神，來自於父親陳培元的傳承。

擔任華航座艙長的陳培元在陳建州高二時因空難過世，兩人父子情深，父親也是陳建州的偶像，他也一直把父親放在心中。

陳建州透過本次專訪，也分享了父親的故事，他說：「爸爸以前是座艙長，需要長途飛行，我們聚少離多，加上爸爸在我還是學生的時候就離開，很多關於父親的事，都是透過其它人的轉述。記得有一次去教會，一個退役空姐特別來找我，說這輩子最感謝的人之一，就是我父親。」

此名退役空姐說，「以前在飛機上有吸菸區，通常設置在機位的最後方，而最菜的空姐，就會被分到這一區去。記得有一次有一對母女，因為太晚買機票而被迫分到吸菸區，飛機起飛後，小孩因為暈機又加上菸味，身體不適，最後吐了一地。」

嘔吐味伴隨著菸味，蔓延了整個坐艙，其它乘客受不了臭味，開始抱怨，退役空姐表示，「當時很多乘客對著我大罵，我經驗又不足，不知所措。所幸此時座艙長陳培元，挺身而出，跟所有乘客鞠躬道歉，並脫下西裝外套，親手清理嘔吐物，包在外套裡，同時幫這對母女升等，才解決這次的危機，而這件事我永遠銘記在心，內心充滿感謝。」

陳建州說，「只要是對的事情，就不分職位高低，很多人質疑我為何要親自打掃地板，但我很想反問，那為何不做？」

陳建州補充說到，「我們是新創團隊，其實聯盟的人手不夠，大家會一起分擔所有的事情，即使是執行長，也會跟大家站在一起」

「赤子之心」是父親留給他的話，陳建州也把這句話裱框，放在辦公桌上，時時提醒自己，最任何事情都要莫忘初衷，保持赤子之心。

▲「赤子之心」是父親留給他的話，陳建州也把這句話裱框，放在辦公桌上，時時提醒自己。陳建州提供
▲「赤子之心」是父親留給他的話，陳建州也把這句話裱框，放在辦公桌上，時時提醒自己。陳建州提供

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