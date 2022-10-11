獨家專訪／從綠色旋風到P. LEAGUE+ 陳建州的籃球故事

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過去在SBL擔任台啤副領隊，陳建州用藝人思維行銷籃球，並用「態度」為口號，塑造了林志傑、何守正等球星，並在台灣掀起一陣「綠旋風」，台啤也成為當時的超人氣球隊。
近年轉往富邦球團擔任副領隊、夢想家領隊的陳建州，已在心中埋下成立職籃聯盟的種子，他認為，「台灣籃球要在國際賽打出成績，本土聯盟一定要強，有舞台給選手發揮，潛力球員有夢想藍圖，才能讓籃球人才源源不絕。」
萬事起頭難，陳建州不僅放棄演藝工作，還投入大量資金和資源，創立職籃聯盟，如今P. LEAGUE+即將邁入第三季，回憶起這一段歷程，陳建州內心仍悸動不已，「真的很不容易，即使現在已有了小小的成就，但仍要繼續進步，堅持做對的事情。」
P. LEAGUE+是國內人氣最高的聯盟，也創造許多話題和感動，過去兩個球季幾乎全勤到場的陳建州說，「太多感動瞬間烙印在心中，很難選出第一名，但去年季後賽，勇士與夢想家戰到2度延長才分勝負，看到落敗的夢想家，多名球員落寞、落淚，讓我也忍不住掉下眼淚。」
陳建州說，「球員如此在意勝負，代表我們成功搭建了一個優質舞台。HBL最吸引人之處，就是小球員奮不顧身、沒有明天的打球拚戰精神。如今連李德威、簡浩等資深球員都能展現十足拚勁，夢想家洋將吉爾貝克甚至輸球落下男兒淚，這也是我第一次看到洋將因為輸球而落淚。」
從職籃球星、藝人到如今成為職籃聯盟執行長，陳建州再度寫下人生新篇章，他也接受《NOWnews》的專訪，分享他奇幻的籃球故事。
獨家專訪／穿西裝跪地打掃的執行長 背後是「父子情深」
P. LEAGUE+第二季總冠軍賽落幕之際，富邦勇士沉浸在封王喜悅之中，新竹攻城獅地主球迷落寞離席，媒體趕著賽後記者會和發稿，留下了慶祝過後凌亂不堪的球場，此時執行長陳建州，穿著西裝跪在地板上，與工作人員一起清理球場，令人印象深刻。
獨家專訪／黑人變「白人」 陳建州用20年領悟「不走心」
人生閱歷豐富的陳建州，當過籃球國手，也當過藝人，一直是話題人物，成為網路上討論度極高的對象。但人紅是非多，陳建州過去常常遭酸民攻擊、消遣。他也回應，「如果真的走心了、崩潰，也就無法做現在的事情(成立PLG聯盟)了。」
獨家專訪／差點被揍也不屈服 陳建州解釋為何滴酒不沾
從球員時期到演藝工作，如今成為PLG聯盟執行長，陳建州始終沒有違背原則，一率婉拒喝酒，他坦言，一路上吃了很多虧，甚至還差點被揍。談到不喝酒招惹的麻煩，陳建州也分享了一個故事
獨家專訪／PLG『破圈』人氣飆升 陳建州談新球季變革
陳建州說，「去年冠軍賽與中華職棒同時間開打，我們卻還是能創造觀看數新高，這代表PLG已經『破圈』，養出更多的運動迷。另外，從男女比例分析，進場人數男女比是6：4，線上觀看人數則是7：3，代表PLG也逐漸被女性球迷認同。」