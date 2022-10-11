獨家專訪／PLG『破圈』人氣飆升　陳建州談新球季變革

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陳建州說數字會說話，去年季後賽富邦勇士主場最低票價是900元，但幾乎是秒殺，攻城獅主場平均進場人數超過6000人，夢想家主場滿座率也是100%，各隊用心經營主場文化、特色，也逐漸培養出死忠的球迷。
過去兩個球季，PLG已經吸引50萬人次進場看球，另外從線上觀看數字來看，元年的最高線上同時觀看人數是6.3萬，但上季冠軍賽已飆到16.9萬人次，成長近3倍，同時48小時回看的總人數則是破百萬。而2022-23球季的季前熱身賽，三天連假就吸引1萬1179人次進場，下季票房有望再創新高。
陳建州說，「去年冠軍賽與中華職棒同時間開打，我們卻還是能創造觀看數新高，這代表PLG已經『破圈』，養出更多的運動迷。另外，從男女比例分析，進場人數男女比是6：4，線上觀看人數則是7：3，代表PLG也逐漸被女性球迷認同。」
目前台灣籃壇已經擁有16支球隊，但陳建州認為，「未來還是有增隊的空間，但PLG最多就是再兩隊。不過現階段還不會去考慮增隊的問題，不能辜負現有6支球隊的耕耘和努力，一切還是慢慢來，先把根基扎穩，再來想未來。」
隨著台灣職籃欣欣向榮，關注度提升，也不得不借鏡過去中職假球案，導致職業運動崩盤的前車之鑑。陳建州說，「聯盟元年就已經開始加強法治教育，同時聯盟也跟檢警合作，每場都會監控，維持公平競爭，防範有心人士操控比賽，才是職籃永續經營的關鍵。」
至於球迷關注的薪資透明化和薪資上限，陳建州表示，「聯盟、球團和球員工會都一直在溝通和協商，但的確遇到很多阻礙，但我們還是會持續努力。」
根據籃壇資深教練透露，「其實目前薪資上限最大的問題是兩聯盟目前的競爭關係，各聯盟當然都想把最好的球員留下來，若貿然訂上限，恐導致人才外流。最好的解決之道還是要各聯盟坐下來談，雙方要在同樣的基準點訂上限才有意義。」
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