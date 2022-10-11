綠轟謝國樑涉洗錢、金流神祕　蔡適應：我當選家人沒利益

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民進黨立法院黨團今日召開記者會，針對謝國樑的複雜金流關係提出質疑。郭國文表示，謝國樑稱「沒錢的人才要去洗錢」，這是有錢人的任性跟傲慢，意指「沒錢的人才會去進行經濟犯罪」，這不是歧視嗎？謝國樑就是充滿財富歧視，但關鍵的部分不是說「會不會」洗錢，而是「有沒有」洗錢。
郭國文稱，到底謝國樑有沒有洗錢？檢方偵辦德信證券董事長林冠百掏空案，謝自己講得很清楚，林冠百的是犯罪所得，謝還勸過林應該投案，這樣的情況底下謝國樑還把他納為己有，謝應該說清楚。郭也表示，有錢人才會進行洗錢，沒錢人哪有錢洗，謝國樑涉嫌洗錢。
林楚茵則說，謝國樑應該收回「沒錢的人才要去洗錢」這樣的言語。謝國樑以基隆世家有錢人自居，歧視經濟比較差的人，這樣的人要選市長？有多少基隆人財富等級可以跟謝匹配？只要經濟程度不如謝的人都要去犯罪嗎？基隆市民你不憤怒嗎？
林楚茵表示，公開資訊都可以看得到，2022年9月謝國樑下只有3間公司，但如果時間拉回去年11月，謝國樑名下有8間公司，還是負責人，「為甚麼短短幾個月，8間公司分別轉到母親或其他家人？」如果再加上金星爭議，是否是因為選舉，趕快轉到家人身上，你在擔心甚麼？是要逃避基隆市民檢驗？
林楚茵也說，哪一個要選市長的人，過去處理個人事業有這麼多境外公司？包含設在開曼群島等，究竟還有甚麼大家不知道的境外資產？基隆市民難道沒有資格瞭解真相嗎？
蔡適應也說，基隆人要拒絕投給謝國樑的金權帝國。謝國樑常常對基隆市民說最會招商，但謝的招商是找家族企業，謝的賺錢就是賺進謝家自己的口袋，這樣的行為大家安心嗎？
蔡適應表示，1126選舉投票不是只是政黨問題，是關於基隆未來，究竟是要選擇讓基隆升級？還是家族政治捲土重來？「我當選後，會創造良好投資環境、簡化行政流程，我的家人不會獲得暴利，基隆的招商會以公共利益為主，這就是我與謝國樑最大不同」。