Jay Park登台！「女粉丟胸罩」影片瘋傳 他機智化解嗨爆
太空港藝術音樂嘉年華連續3天在大佳河濱公園開唱，繼韓星泫雅以及未婚夫Dawn金曉鐘登台之後，性感男神朴宰範（Jay Park）也在最後一天壓軸登場，唱到經典神曲《MOMMAE》時，卻有女粉絲嗨過頭，直接將胸罩丟上台，沒想到朴宰範機智化解，引起熱烈討論。
Jay Park這次是睽違3年來台，演出可以說是渾身解數，幾乎已經把出道以來的精華歌曲就唱過，包括《Zombies》、《Tipsy》、《Good Day》、《Nerdy Love》、《Solo》、《Who You》等等，火力熱唱15首招牌歌曲，現場觀眾嗨爆一個小時。
Jay Park除了把整個演出團隊帶來台灣外，更攜子弟兵MVP一同上台共演，也在最後與一同來台的南韓新生代饒舌歌手pH-1合體演唱《Iffy》、《The Purge 》，然而演出過程時，Jay Park唱到經典神曲《MOMMAE》時，同樣經典脫衣橋段重現，讓現場氣氛嗨到最高點，洗腦節奏讓女粉絲嗨到脫掉胸罩往台上丟。
而Jay Park性感男神也不是叫假的，看到女粉胸罩也毫無任何驚訝，一把撿起之後掛在肩膀上，兩邊肩膀各掛一個紫色跟紅色的女粉胸罩，現場粉絲尖叫聲直衝天際，後來與周湯豪合體時，甚至將胸罩撿起拿給周湯豪，讓觀眾笑翻。影片在臉書社團及Tik Tok瘋傳，不少網友紛紛回應「Jay Park真的帥到飛天！值回票價」、「真的是值回票價了....丟胸罩反應真的完全老江湖」、「在現場看真的嗨到爆！真的有性感」、「不怪女粉，Jay Park真的太性感了QQ」。（編輯：張嘉哲）