免洗筷「隱藏拆法」爆紅！眾用20年不知 集體測試結果曝
經常我們到外頭去用餐時，都會習慣使用免洗筷，而有免洗筷屬於兩根分開，有些則是會製作成黏在一起的樣子，近日就有超商店員分享自己看到網路上最近超夯的「免洗筷隱藏拆法」，結果實測後真的成功，讓大批網友相當傻眼直呼「用了20幾年免洗筷根本不知道可以這樣」、「不會被刺到了讚！改天試試看！」
一名超商店員在Tik Tok貼文指出「網路上流傳著拆筷子方式，身為資歷3個月的小七店員怎麼可能相信這件事」接著他拿出一雙超商的免洗筷，將外包裝拆卸之後，接著把包裝分成兩半夾在筷子的前端，隨後用力一拉，筷子均分斷成兩根，不僅切線整齊，也不怕打開被竹子碎屑給刺傷，讓該名超商店員也不敢置信的看著筷子。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真假的啦＝＝」、「我成功六次了！每天吃泡麵學習XD」、「成功+1好療癒哈哈哈」、「我其實很多年前就知道了XD現在才爆紅」、「傻眼，用了20幾年免洗筷根本不知道可以這樣」、「每次拔開有時候都被刺到肉超痛，學到長知識了」、「謝謝你解決了我多年以來的問題XD」、「終於有不刺手的開法欸」。
不過，也有網友分享實測經驗「不可能絕對不可能.....身為全家員工的我....已經失敗兩次了」、「失敗+1，筷子的袋子直接斷掉啊靠！」、「怎麼用的啊，拉上去筷子袋秒斷欸」、「哭啊，我試過三雙都沒成功啦！」、「很難成功！我三雙成功一雙而已，幾乎都是筷子袋斷掉」、「我家剛好有一堆超商筷子，試了兩雙只成功一雙哈哈哈」。
而《NOWnews》記者也實際拿取超商筷子作為實驗，與該超商店員為同款筷子，按照步驟實測，結果一拉果真如同許多人描述一樣「筷子的袋子再經過筷子黏合處時就秒斷裂，筷子還是一樣沒打開」真是令人哭笑不得，有興趣的民眾下次拿到這種筷子時，不妨也可以試試看哦！（編輯：張嘉哲）