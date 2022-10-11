同父不同命！吳卓林街頭領糧、房祖名坐跑車 成龍遭出征
香港星二代吳卓林（小龍女）是成龍和吳綺莉婚外情生下的女兒，然而吳卓林長大之後，卻經常爆出與媽媽吵架，和女友Andi在加拿大結婚後居住。不過近日身為星二代的她，近日卻被拍到在多倫多街頭排隊領取免費食物，整個人神情有些無精打采，反觀房祖名則是過上奢華生活，讓網友忍不住出征成龍「多多關心你的女兒好不好？」引起討論。
有網友日前在微博分享照片，透露自己再多倫多遇到吳卓林，對方穿著輕便，正在與其他民眾一起排隊領取免費發放的食物，讓該網友感嘆「明明吳卓林也是星二代，父母卻都不伸出援手，過著這麼辛苦的生活真是令人心疼」。
而同一時間，就有網友查看成龍兒子房祖名的IG，結果發現他正曬出名車照，乘坐好友駕駛價值千萬元的勞斯萊斯，還寫下「我的司機回來了」，兩人的遭遇可以說是大不相同，讓網友感嘆「同父不同命最真實的案例」。
而事件曝光後，大陸網友集體出征成龍微博，即便成龍的微博最新貼文停在9月推出自傳《我是成龍》宣傳文上，但大批網友仍湧入表示「女兒在街頭領救急糧，也不關心一下....」、「成龍你把事業都放在第一....可你虧欠最多的是你的女兒」、「成龍生而不養太絕情了....是親生已經是事實，只想推脫責任的話，最後吃苦的還是你的女兒」、「可以關心你女兒一下嗎....你忍心嗎？」、「黑歷史有寫進去嗎？一個連自己女兒都不管的人憑什麼出自傳啊？」兩人同父不同命的遭遇，令網友不勝唏噓。（編輯：張嘉哲）