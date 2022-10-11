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孩子穿390夜市衣！老師搞差別待遇　媽「亮身家」爽反擊

▲有媽媽控訴，老師竟以孩子的穿著來判斷家庭狀況，更直接在課堂上「差別待遇」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有媽媽控訴，老師竟以孩子的穿著來判斷家庭狀況，更直接在課堂上「差別待遇」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-10-11 13:40:43

每個孩子的成長過程中，除了父母以外，老師也扮演著相當重要的角色。不過近期就有媽媽控訴，老師竟以孩子的穿著來判斷家庭狀況，更直接在課堂上「差別待遇」，最終她的帥氣反擊手段也獲得盛讚。

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一位媽媽在臉書《靠北幼稚園》上爆料「學校老師踩到我的底線」，並解釋自己跟老公都是苦過來的人，縱使現在家裡經濟狀況好轉，房子也有不少間，但一家人還是習慣穿著菜市場、夜市的平價服飾，避免養成奢侈浪費的習慣。但隨著時間推移，原PO逐漸觀察到，自己到幼稚園接女兒時，老師都對她態度冷淡，但看到其他打扮亮麗的媽媽就會特別熱絡。

直到有一天孩子回家轉述，老師在學校問大家有沒有去過101觀景台看過夜景，女兒興奮地舉手，卻被老師認為是臭屁說謊，諷刺：「妳應該沒去過吧？我是說去101上面看夜景喔！」她憤而向園長求證，園長也證實：「老師坦承有說這樣的話，但因為正常都會認為家境不好的小孩可能沒有去過，所以才會以為孩子在說謊。會加強訓練，告誡老師。」

▲原PO霸氣反擊打臉幼稚園老師跟園長，最後再讓孩子轉學到環境更好的學校。（圖／翻攝《靠北幼稚園》）
▲原PO霸氣反擊打臉幼稚園老師跟園長，最後再讓孩子轉學到環境更好的學校。（圖／翻攝《靠北幼稚園》）
此次遭遇也讓原PO氣炸，更開始謀劃大反擊「於是我連續一週開特斯拉跟賓士接小孩，把小孩出席婚宴的那些名牌衣服拿出來讓他們穿了一整個禮拜，然後最後一天我辦了轉學。」

原PO也無奈表示「我也知道有些人可能會說這麼有錢為什麼要苦小孩子，老師跟園長真的太膚淺了，難道她們不知道很多外表亮麗的人實際上生活才是苦哈哈嗎？那是因為我要讓小孩知道不能只有享樂。現在轉到新的幼兒園，老師們都超好的，根本不會有那種勢力眼的問題。」

貼文一出立刻吸引數千名家長關注討論，連藝人黃鐙輝老婆萁萁也搖頭「瓜（誇）張了，我家肯定也被這老師看不起 我家都買100元衣服」；不少人也感嘆「最討厭狗眼看人低的老師，低調過生活不行嗎」、「真的！我騎機車三貼去幼兒園參觀時老師的態度就很」、「老師視野太低了，很多有錢人不開賓士，小孩讀公幼的很多」。（編輯：潘毅）

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