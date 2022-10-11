台灣「美式啦啦隊」新片辣爆！爬車頂熱舞 中空裝超性感
日前主打「美式風格」的啦啦隊「Luxy Girl」因初登球場大熱舞，穿著火辣又配上整齊的刀群舞，在社群上引起廣大討論，觀看數短短幾天更是衝破90萬，而近日，Luxy Girl再度釋出自己的熱舞新作品，這次穿著則比上次還要更辣，且是一鏡到底的舞蹈拍攝，讓不少觀眾看完之後紛紛表示「真的太專業了....好期待球場上應援表現！」
啦啦隊「Luxy Girl」近日釋出團隊全新作品，這次因與「USpace」所推出的《Udrive 悠駕》合作拍攝廣告，由於車款主打的是特斯拉系列，因此影片中，以一鏡到底模式拍攝，從介紹車體外觀到打開車門，啦啦隊成員走出開始熱舞，用舞蹈結合介紹車種，讓人大飽眼福又不失焦廣告特點，質感可以說是相當好。
另外除了舞技精湛之外，「Luxy Girl」成員穿著尺度相當大，中空的上身加上開高衩的下褲，健康膚色又露出蜜桃臀，火辣程度破表，直逼18禁等級，甚至還有成員直接趴在車上擺出性感POSE，讓觀眾目不轉睛。
影片曝光後，立刻吸引超過17萬人觀看，不少網友紛紛回應「天啊超有質感！連我女生都被吸進來！」、「運鏡超美的.....舞蹈太專業」、「真的太專業了....好期待球場上應援表現！」、「健康又性感！真的很棒」、「看完都想要租一台特斯拉來開了啦」、「我就說怎麼有點熟悉，原來是前段時間的籃球啦啦隊啊！」、「原來是籃球場那組人馬！又看到新作品還是很讚嘆！期待之後球場表現！」
而事實上，其實「Luxy Girl」已經成立非常久，因為成員性感火辣又會跳舞，老早是各大商演以及尾牙的常駐名單，還被稱為「地表最性感的舞團」，近日整型醫師李進良決定投資500萬簽下Luxy Girls舞團，將打造Luxy Girls為彰化職籃球隊的啦啦隊，明年參與職籃球季30埸比賽，也是台灣少數的美式風格的啦啦隊！近日頻頻釋出舞蹈實力堅強的表演片段，讓不少球迷相當期待女孩們上場應援模樣。（編輯：張嘉哲）