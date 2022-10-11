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40歲職軍月薪8萬！曝「存款沒10萬」喊苦　眾見現況搖頭

▲一名40歲男子感嘆，表示自己從軍多年，階級不斷攀升，但買房加上家中開銷，仍壓得他喘不過氣。（圖／取自unsplash）
▲一名40歲男子感嘆，表示自己從軍多年，階級不斷攀升，但買房加上家中開銷，仍壓得他喘不過氣。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-10-11 17:31:03

多數人都盼望能獲得一份穩定又高薪的工作，足以達成買房夢想，讓家人過上好生活。不過就有名40歲男子感嘆，表示自己從軍多年，雖然階級不斷攀升，但買房加上家中開銷，仍壓得他喘不過氣來，詳細生活現況曝光，也引發網友熱議。

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一名男網友在論壇Dcard上發文提到「我是職業軍人，現在快40歲了，存款不到10萬，很怕生病，突然要出一筆很大的錢」。他隨後也完整揭露家中收入與開銷，提到「我月入8萬，一個月給老婆45K，而老婆則是家管，目前在新北郊區買房，有一個女兒，剩餘的錢每月再付完房貸都存不到錢，一家三口單薪，有房貸，沒存到錢真的是我不會理財嗎？」

▲國軍人才招募中心資料顯示各階級的薪資。（圖／翻攝國軍人才招募中心網站）
▲國軍人才招募中心資料顯示各階級的薪資。（圖／翻攝國軍人才招募中心網站）
而原PO提到自己月薪有8萬，從國軍人才招募中心資料顯示，他在軍中應為「上校」階級，薪資待遇為81,150元。

現況曝光後，立刻有不少人困惑「為什麼要給老婆到45K，一個女兒加上她自己，每個月不會有剩嗎」、「你剩35k還要繳房貸欸，老婆45k不用房貸，還一毛錢都沒存嗎」。

但也有部分網友感嘆「可以請老婆記帳，看到底花到哪裡，老實說8萬買房還育有1子，的確差不多剛好打平」、「家庭收入8萬我還真的不敢生，尤其在北部」、「現在都要雙薪家庭才夠活，老婆不出去工作真的不行」。（編輯：潘毅）

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