40歲職軍月薪8萬！曝「存款沒10萬」喊苦 眾見現況搖頭
多數人都盼望能獲得一份穩定又高薪的工作，足以達成買房夢想，讓家人過上好生活。不過就有名40歲男子感嘆，表示自己從軍多年，雖然階級不斷攀升，但買房加上家中開銷，仍壓得他喘不過氣來，詳細生活現況曝光，也引發網友熱議。
一名男網友在論壇Dcard上發文提到「我是職業軍人，現在快40歲了，存款不到10萬，很怕生病，突然要出一筆很大的錢」。他隨後也完整揭露家中收入與開銷，提到「我月入8萬，一個月給老婆45K，而老婆則是家管，目前在新北郊區買房，有一個女兒，剩餘的錢每月再付完房貸都存不到錢，一家三口單薪，有房貸，沒存到錢真的是我不會理財嗎？」
而原PO提到自己月薪有8萬，從國軍人才招募中心資料顯示，他在軍中應為「上校」階級，薪資待遇為81,150元。
現況曝光後，立刻有不少人困惑「為什麼要給老婆到45K，一個女兒加上她自己，每個月不會有剩嗎」、「你剩35k還要繳房貸欸，老婆45k不用房貸，還一毛錢都沒存嗎」。
但也有部分網友感嘆「可以請老婆記帳，看到底花到哪裡，老實說8萬買房還育有1子，的確差不多剛好打平」、「家庭收入8萬我還真的不敢生，尤其在北部」、「現在都要雙薪家庭才夠活，老婆不出去工作真的不行」。（編輯：潘毅）