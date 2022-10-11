達美樂外帶大披薩199元！「買1送3」買大送大再送烤雞腿

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外帶限定優惠，單點大披薩只要199元，可選擇口味有：闔家歡四喜、超值四喜、皇家白醬彩蔬（奶素）、夏威夷；額外加配料、起士需另付費。
10/11～10/16，限虎尾林森、斗南延平、新營、嘉義博愛信義、旗山旗南、七賢市中、屏東廣東、屏東內埔店 獨享優惠；10/17～10/23，限嘉義民族、麥寮泰順、嘉義民雄、岡山、建工大順、屏東民生、大寮鳳林店 獨享優惠。
🔸限店優惠「外帶大披薩」199元
外帶限定優惠，單點大披薩只要199元，口味限定：超值四喜、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬三選一；額外加配料、起士需另付費。
即日起～10/31，限羅東興東南路、宜蘭中山店 獨享優惠。
🔸限店優惠「外帶帕瑪滋心大披薩」279元
外帶限定優惠，口味限定：超值四喜或夏威夷，搭配帕瑪滋心餅皮只要279元；額外加配料、起士需另付費。
即日起～11/24，限仁武中華、左營大路、左營自由、鳳山鳳頂、鳳山五甲、高雄和平一路、前鎮中山、恆春恆南店 獨享優惠。
🔸限店優惠「買大送大」再送1.25L可樂2瓶
大披薩共有30種口味可任選，外帶買大送大、再送1.25L可樂2瓶。披薩以二者當中，原價價位高者計價。
即日起～11/24，限仁武中華、左營大路、左營自由、鳳山鳳頂、鳳山五甲、高雄和平一路、前鎮中山、恆春恆南店 獨享優惠。
🔸限店優惠「買1送3」：買大送大、再送烤腿排2塊＋1.25L可樂1瓶
大披薩共有30種口味可任選，外帶買大送大、再送普羅旺斯烤腿排2塊＋1.25L可樂1瓶。披薩以二者當中，原價價位高者計價。
即日起～10/31，限羅東興東南路、宜蘭中山店 獨享優惠。
🔸限店優惠「小披薩買1送3」599元：小披薩2個＋烤雞翅1份或Puff腸1份＋1.25可樂1瓶
小披薩共有24種口味任選2口味，搭配雞翅1份（8塊）或Puff腸1份（6條）、1.25可樂1瓶，只要599元。換購加價系列（披薩／餅皮）或額外加配料、起士需另付費。
即日起～12/11，限三峽、中壢龍岡、龍潭、南崁中正店 獨享優惠。
🔸限店優惠「大披薩買1送3」799元：大披薩2個＋烤雞翅1份或Puff腸1份＋1.25可樂1瓶
大披薩共有30種口味任選2口味，搭配雞翅1份（8塊）或Puff腸1份（6條）、1.25可樂1瓶，只要799元。換購加價系列（披薩／餅皮）或額外加配料、起士需另付費。
即日起～12/11，限三峽、中壢龍岡、龍潭、南崁中正店 獨享優惠。
🔸限店優惠「獨享優惠」849元：大披薩2個＋烤雞翅1份＋1.25可樂1瓶大披薩共有30種口味任選2口味，搭配烤雞翅1份（8塊）、1.25可樂1瓶，只要849元。換購加價系列（披薩／餅皮）或額外加配料、起士需另付費；外送範圍依各門市限定為主
即日起～10/31，限宜蘭中山、羅東興東南路店 獨享優惠。
另外，必勝客即日起至11/7，也首度推出限定平日外帶、8種口味小披薩下殺149元起的「超值必勝嗑」優惠，特別選擇最受饕客歡迎的人氣口味回饋，下殺最低149元的口味有熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏可選；而指定口味的優惠小比薩裡，最高原價460元的和風章魚燒，透過「超值必勝嗑」活動，只要259元就能吃到。