降低結構性失業　學者：油電機車雙軌有18年調適期

「公正轉型」是COP26中各國特別關注的議題，指淨零碳排、實踐永續轉型是當今世界各國努力的目標，在轉型過程上不遺漏任何人是公正轉型的基本概念。中央大學經濟系教授邱俊榮在接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示指出，在轉型洪流中，不論是政府、車廠及技職學校皆需投入相關的人才培育，協助產業轉型以及擴充人才，將產業改變時，面臨的結構性失業問題降到最低。
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國發會於今年3月喊出「2040電動機車市售比100%」，也就是說，油車與電車雙軌並存仍有18年的時間，「我們還有18年的調適期。」目前油車佔比依然超過80%，電動機車也不會一夕之間突然有一半的佔比，因此，邱俊榮認為，在人才尋覓以及維修技術上，短時間之內對傳統機車行造成的衝擊其實不會這麼明顯。
根據台灣智慧宜多產業協會的「全國傳統機車行從業人員調查」中，目前已有54.7%的機車行啟動銷售及維修電動機車，交叉分析後，有26.6%的業者同意銷售電動機車，對於營收穩定、維修電動機車的業務也越來越有信心。
邱俊榮提到，現在很多的修車行都是由二代傳承，新一代無論是在新技能或是對市場的了解程度，會相較一代來得好，對於轉型，也較不會抗拒兼修電動機車，加上政府對傳統機車行的補貼不少，其中包括勞動部和環保署搭配的職業、技術訓練，「政府有充足的時間協助某部分的傳統車行退場，另一部分由二代接班或是新型機車行也有充足的調適期。」
不過，學校在納入新型態的技職教育內容通常都比較落後，「但也不必擔心，因為學校端也有學校端的競爭。」邱俊榮表示，即便政府不強行修改技職教育內容，如果市場上電動機車的比例越來越高，學習電車技能成為領域趨勢，學校為了搶學生或建立口碑，市場自然會引導校方願意主動去擴充技職教學內容。
不少業者或族群會在國家發展綠色產業、能源轉型時受到傷害，邱俊榮表示，既然公正轉型是國際在追求淨零碳排的目標之一，所有有關綠色工作的技職訓練、高碳排的行業縮減與退場的因應措施，政府都應持續下去，「政府眼光要遠些，如果這件事情不只對廠商有好處，也會對消費者、對整體環境有好處，政府就應該領頭多做一點。」
即便在人才培育以及技術連接上，台灣的電動機車產業仍有18年的調適期，政府若能再針對轉職訓練或是輔導退場更積極一些，等同於取得轉型的首要籌碼，將有助於2040年電動機車佔比100%的達成。