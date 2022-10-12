慘困台積電650元山頂！他哭「何時能解套」 網刷4字解法
台積電（2330）昨（11）日以401.5元作收，大跌36.5元或8.33%，刷新台股交易史上第七大單日跌點紀錄，對此，就有網友指出，他當初在台積電買在650T，沒想到如今卻快跌破400，讓他相當崩潰，貼文曝光後，不少網友建議：「你650都敢買了，現在繼續加碼攤平啊！」
該名網友在PTT貼文，他以「台積電買在650T的多久可以解套？」為題，表示台積電買在650T，因為當初有人說年底上看800，才會無腦買進，沒想到如今卻快跌破400，讓他崩潰喊：「多久可以重返榮耀啊，有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「680T來報到」、「大安森林公園先找位子」、「30年內不會解套，認命吧」、「我500多買10股現在也虧了」、「不要怕，最多等十幾年」、「看看多久可以解套」。
也有網友建議，短時間內無法解套，不如加碼攤平，「攤平啊」、「買100張攤平啊」、「無限攤平之術」、「攤平有機會，放著不知道」、「你650都敢買了，現在繼續加碼攤平啊」、「只能加碼攤平了」、「慢慢攤平唯一解，不然就買其他你看好的股票」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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