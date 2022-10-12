兒帶多多配飯「遭收30外食費」！他怒譙店家　網一面倒挺

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沒想到原PO在結帳時，卻發現金額為790元，老闆娘卻說因為攜帶外食，要酌收30元，「她說我店內牆上有寫告示禁帶外食，口頭和我說飲料也算」，不過原PO不滿喊，店家並沒有寫禁帶外食要收30元，讓他怒罵：「真另人不爽的店家，30元是沒多少，但是就是不爽，以後不會再去光顧了 」。
貼文曝光後，不少網友力挺原PO，「原來這個也有開瓶費」、「沒遇過這麼不近人情的老闆欸」、「說真的，可以明說，寫會酌收清潔費30才對，而且又是一個小朋友的，一般人是不會跟小孩計較的」、「這店家還真有原則，為了30，損失了好多客人」、「是不知道前因後果啦，單看原PO文字，小朋友喝罐多多也要收30元，是我也不會再光顧了」、「30塊少了一個家庭客，老闆真會做生意」、「一罐多多⋯這老闆娘的作風真的會讓人很不爽，那小嬰兒喝牛奶算不算帶外食」。
不過，也有網友緩頰，「我覺得如果一開始就有看到寫禁帶外食，那小孩吵的時候就可以先跟小孩講好這是店家的規定，我們現在在人家的店裡吃飯就要遵守，那如果真的忍不住很想喝，可以去問問老闆，或許問了，就會知道需要酌收清潔費，更或者是只能消費店內飲料，那至少就會自己評估好是否還需要滿足小孩的要求。」（編輯：賴禹妡）