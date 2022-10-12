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財神眷顧！10月下半「4生肖」金錢運爆棚　連旺15天賺翻

▲小孟老師點名，有4個生肖在10月下旬財運爆棚，且還會連旺15天。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲小孟老師點名，有4個生肖在10月下旬財運爆棚，且還會連旺15天。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-12 15:01:39

10月過了將近一半，你的運勢如何呢？即使沒有遇到好運也沒關係，命理專家小孟老師點名，有4個生肖在10月下旬財運爆棚，且還會連旺15天，屬鼠的人更會發現運勢明顯不同，貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。 

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▲小孟老師透露4星座「獅子、金牛、巨蟹和天秤」在鬼門開的財運超旺。（示意圖／NOWnews資料照）
▲屬馬的人在下半月，偏財方面會有好消息。（示意圖／NOWnews資料照）
第四名： 屬豬

屬豬的人在下半月本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。 

開運物：鈦金，招財貓 

第三名： 屬兔

屬兔只要不急不躁，循序漸進，採取穩扎穩打的策略，下半月就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也有可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。 

開運物：LED用品，多肉植物 

第二名：屬鼠 

屬鼠的人接近下半月的時候，運勢開始明顯不同，你會發現貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來；職場工作者有望得到上司的幫助，只要彬彬有禮多點謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。 

開運物：存錢筒，香氛 

第一名：屬馬 

屬馬的人在下半月，偏財方面會有好消息。此時不要有太多的負面想法，主動去找人了解投資的門路，也有可能會出現貴人來告知小道消息，多積極行動，不管是投資股市或是基金理財，能夠因為別人給的訊息，而趁勢大賺一筆，當然想一夜致富的也可抓準機會去購買彩券。 

開運物：白水晶，虎眼石（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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