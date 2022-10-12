冬天抗痘用冷水洗臉？醫師教正確3步驟：原來洗錯好多年
疫情期間長時間戴口罩慘變「豆花臉」？痘痘是許多人擺脫不了的夢靨，尤其是正好進入換季時期溫差大，皮膚問題很容易找上門，開業皮膚科醫師趙昭明提醒，正確清潔相當重要，正確的洗臉方法先從水溫著手，建議民眾洗臉別用太冷、太熱的水溫，以攝氏35、36度水溫最佳，洗完之後記得用毛巾按壓殘餘水珠，並且定期更換毛巾，對臉部膚質都有幫助。而根據《Social Lab社群實驗室》進行的網路聲量調查也發現，眾多網友都認了「保持皮膚乾淨」是對抗痘痘最關鍵的因素。
過去一週以來天氣轉涼，也意味著乾燥的冬季即將到來，肌膚代謝降低容易敏感，眾多皮膚問題容易找上門。根據《Social Lab社群實驗室》追蹤「抗痘撇步」的網路聲量，其中「保持皮膚乾淨」被公認為有效改善膚況冠軍，第二名開始為「選合適保養品」、「定期去角質」、「防曬」、「勿手擠痘痘」、「充足規律睡眠」。
很多網路謠傳要用「冷水洗臉」可以抗痘，趙昭明提醒，其實太冷或太熱的水都容易刺激皮膚角質，容易有反效果。進入秋冬季之後正確的洗臉撇步，簡單來說就是「水溫要與臉部肌膚溫度差不多就好」，大約為攝氏35、36度才是最佳溫度。清潔時可單用清水洗臉，但深度清潔還是需要界面活性劑，建議依造膚況油膩度來考量，每日使洗面乳清潔臉部1至2次。
趙昭明強調，很多人洗完臉馬上用毛巾擦乾，其實並不是很好的方法，容易讓皮膚表面受傷。比較好的方法是改用按壓方式去除殘留水珠。更重要的是，使用完毛巾後，需要用清水清潔毛巾後晾乾，並且建議3個月到半年換一條新毛巾，以免纖維變硬變粗，導致肌膚摩擦受損。
趙昭明提醒，冬季水分、油脂減少，想要維持臉部、身體肌膚狀況穩定，建議做好保濕、少吃重口味、飲用充足水分、睡眠提高免疫力，衣物選擇棉質，避開麻布、尼龍等。最後，依照痘痘肌膚輕、中、重級病況，療程也會有所不同，並不是所有人都適合口服A酸，最重要的是按時吃藥、抹藥2至3個月後，才會慢慢改善，不要因為心急而擅自停藥。