當沖賺100萬嚐甜頭！男想「辭職專心操作」 近況大反轉
受全球通膨及美國升息影響，各國股市進入熊市，台股也未能倖免。就有女網友表示，男友前段時間玩當沖嚐到甜頭，甚至喊出想「想辭職專心操作」，但近況卻大逆轉，引來各路網友嘆息。
一位女網友在論壇Dcard上吐苦水「平常男友會玩當沖，之前看過他自己的安排會有專門的帳戶，那帳戶沒錢了就不會在玩，所以我很放心。而前段時間他也當沖賺了一百多萬，那時候男友還想專職靠當沖賺錢，但我覺得這只是剛好搭到順風車。所以開出條件，只要他未來三年靠當沖有穩定賺錢，那我不會阻止他辭職操作。」
沒想到近期全球股市出現變數，原PO也關心男友的投資狀況，一問之下才得知「去年賺的一百萬賠光之外，又多投了錢，導致今年的薪水也賠了一大半。」
如此現況也讓原PO無助「原本以為男友是很有分寸的人，沒想到賭徒的心態這麼嚴重，真覺得心好累，這樣還走的下去嗎？」
不少網友看完詳細過程也紛紛感嘆回應「感覺是輸了想贏回來的心態了，只會越來越入魔，如果不幸還是趁早吧」、「當沖非專業級的就只是韭菜，而且那些專業級的也只會拿一小部分出來玩，保本很重要」、「這行為變賭博不是投資，他應該是賭博上癮了，如果年輕還有救，年紀越大越頑固上癮更難戒」、「賭博心態，不叫投資。」（編輯：潘毅）