小孩哭鬧家長不管？餐廳「1狠招」全改善 台人嗨求引進
許多民眾都曾在外出用餐時，目睹遇過小孩哭鬧的慘烈場景，更有些家長直接雙手一攤，擺爛表明「無法阻止」。不過在新加坡，就有餐廳祭出「1狠招」想遏止這種亂象發生，卻引來不少家長不滿抗議。
據《亞洲新聞台》報導，新加坡一間餐廳Angie 's Oyster Bar and Grill，因為近年來收到越來越多「孩子哭鬧」的投訴，所以決定祭出「孩子哭鬧罰款」規則，只要孩子在餐廳內情緒失控大吵大鬧，將罰款10新加坡幣（約新台幣221元）。
這項政策曝光後，立刻引發兩派意見，多數顧客相當贊同執行，但也有家長不滿認為未受到尊重，揚言不再光顧。但餐廳業者受訪則表示，「孩子哭鬧罰款」推出後，來店的家長們也開始更注意孩子的狀況，投訴也大量減少，截至目前這項規則都還沒有開罰過任何人。
該餐廳祭出這招展話極佳成效，更讓不少台灣網友樂喊「希望台灣也有餐廳能效仿這個做法」、「欣賞新加坡餐廳的作法，但到了台灣恐怕會變成家長小孩一起鬧場」、「很正確的觀念，消費者當然要有選擇權，花一樣的錢卻需要忍受不愉快的消費體驗當然是一種霸凌」、「感覺引進台灣，覺得到時候被罰的瞬間，會是家長變成巨嬰哭鬧。」（編輯：潘毅）