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新品種水稻「臺南20號」　每公頃可減少21%灌溉水量

▲「臺南20號」白米呈現半透明有如牛奶般矇矓外觀，米飯帶有淡雅香氣及光澤，糙米烹煮時免浸泡。（圖／記者許若茵攝，2022.10.12）
▲「臺南20號」白米呈現半透明有如牛奶般矇矓外觀，米飯帶有淡雅香氣及光澤，糙米烹煮時免浸泡。（圖／記者許若茵攝，2022.10.12）

記者許若茵／台北報導

2022-10-12 17:37:21

因應氣候變遷、節水減碳，農委會臺南區農業改良場歷經9年時間育種，成功選育出新品種「臺南20號」，不僅每公頃可以減少21%的灌溉水量，更可降低32.5%的溫室氣體排放，值得注意的是，「臺南20號」糙米烹煮時免浸泡，口感濕軟且有黏性，將可成為消費者的新選擇。

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為擴大良質米優質澱粉來源，並且迎合消費者對高食味米飯的需求，臺南區農業改良場花費9年的育種時間，成功選育出水稻新品種「臺南20號」，並以嘉義縣為種植首選地區。

臺南區農業改良場說明，「臺南20號」更適合採取乾濕灌溉栽培生產，不但每公頃可以減少21%，約2500公噸的灌溉水量，緩解近年來氣候變遷情境下的缺水危機，每年還能降低水稻田32.5%的溫室氣體排放，相當於每公頃減少1111度電力排碳量。

臺南區農業改良場表示，「臺南20號」預計3年推廣1000公頃，每年將可省水250萬噸，相當於0.5個寶山水庫蓄水量，以及減少565噸二氧化碳排放量，即111萬度電力排碳量，將可助益於國內水資源有效運用及農業溫室氣體減量推動。

臺南區農業改良場分享，「臺南20號」產量穩定，又具備稻熱病抗性，為了提升農民田間管理技術及友善環境，特別建立「臺南20號」病蟲害整合管理技術，配合氣象監測預警田間病害發生、利用性費洛蒙誘蟲器監測主要害蟲的密度變化，即時進行防治措施，可以達到降低農藥減量7.9%與藥劑成本9.4%的成效，相當適合安全、優質的特色米契作生產。

特別的是，臺南區農業改良場提到，「臺南20號」白米呈現半透明有如牛奶般矇矓外觀，米飯帶有淡雅香氣及光澤，熱飯口感輕柔、冷飯Q彈，更令人驚豔的特色是「臺南20號」糙米烹煮時免浸泡，糙米飯口感濕軟而且有黏性，不同於一般糙米飯的粗硬口感。

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