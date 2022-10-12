新品種水稻「臺南20號」　每公頃可減少21%灌溉水量

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臺南區農業改良場說明，「臺南20號」更適合採取乾濕灌溉栽培生產，不但每公頃可以減少21%，約2500公噸的灌溉水量，緩解近年來氣候變遷情境下的缺水危機，每年還能降低水稻田32.5%的溫室氣體排放，相當於每公頃減少1111度電力排碳量。
臺南區農業改良場表示，「臺南20號」預計3年推廣1000公頃，每年將可省水250萬噸，相當於0.5個寶山水庫蓄水量，以及減少565噸二氧化碳排放量，即111萬度電力排碳量，將可助益於國內水資源有效運用及農業溫室氣體減量推動。
臺南區農業改良場分享，「臺南20號」產量穩定，又具備稻熱病抗性，為了提升農民田間管理技術及友善環境，特別建立「臺南20號」病蟲害整合管理技術，配合氣象監測預警田間病害發生、利用性費洛蒙誘蟲器監測主要害蟲的密度變化，即時進行防治措施，可以達到降低農藥減量7.9%與藥劑成本9.4%的成效，相當適合安全、優質的特色米契作生產。
特別的是，臺南區農業改良場提到，「臺南20號」白米呈現半透明有如牛奶般矇矓外觀，米飯帶有淡雅香氣及光澤，熱飯口感輕柔、冷飯Q彈，更令人驚豔的特色是「臺南20號」糙米烹煮時免浸泡，糙米飯口感濕軟而且有黏性，不同於一般糙米飯的粗硬口感。