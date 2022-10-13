網友又挖「曾經同台Sabrina」想打臉！Lulu罕見說重話了
「泰拳女神」吳怡德（Sabrina）近日在小S節目《小姐不熙娣》爆料，表示目前有一位線上的女藝人從《大學生了沒》爆紅，但其實是一個「可怕的雙面人」，讓她當時決定退出節目，而該集播出之後，不少網友瘋狂猜測是「Lulu（黃路梓茵）」，然而事後Lulu澄清表示從來沒遇過Sabrina，沒想到又有網友挖出節目，試圖提出質疑，對此，Lulu罕見說重話回應，並表示「快被煩死」顯現出相當無奈。
有網友翻出有一集《大學生了沒》的節目，當時Lulu被製作單位指派前往校園尋找美女，正巧遇到在東吳大學就讀的Sabrina，並帶她進棚錄影，兩人還曾經同框過，網友認為Lulu明明就遇過Sabrina卻說沒有，又再度提出質疑。
對此，Lulu直接回應該網友留言表示「煩請這些悠閒的網友們適可而止，謝謝你們的指教。九年前搭話的人要怎麼記？後來她也來過大熱門呀，怎麼不貼上來呢？重點根本不在此，清者縱使自清，被這樣用帶風向的方式做報導，對方道歉、S姐道歉、製作單位道歉一百次都沒有用了！我到底要扛這個黑鍋到什麼時候呢？唉！快煩死了！」
而與Lulu為師徒關係的黃子佼也出面表示「懂您的意思，您願意聽聽我的解讀嗎，連上個月訪過的藝人，我可能都不記得，因為主持人每一天累積會遇到的受訪者，非常多，包括素人，甚至改過名字，所以LULU沒想起來就這樣寫，似乎可以理解，況且，九年欸，也可能根本不記得哩！」
事實上，Lulu在12日出席三立金鐘入圍分享會時，就也同樣被問到該事件，Lulu當時回應「真的是很久以前，我們1天遇到50個人，不要為了挖而挖、為了打臉而打臉，那就無聊了」。（編輯：張嘉哲）