住處1樓「開什麼店」最反感？網友一面倒喊它：真的母湯
在外租屋不只要考量到租金問題，周遭環境更是需要好好觀察，就有一名網友透露，他日前搬到新的租屋處，沒想到1樓竟是賣魚的店家，每每經過聞到味道都快崩潰，因此好奇到底租屋處1樓開什麼店家最不能被大眾接受，貼文曝光後，不少人秒點名「餐廳小吃類」，嚇喊：「只要是餐廳都不行，聽說很容易有小強怕怕怕！」
該名網友在Dcard中貼文，他以「租屋樓下一樓開什麼店最母湯」為題，表示前陣子租屋，遇到一間樓下竟是賣魚的店，每次下樓聞到味道都讓人超崩潰，而他也舉例了其他不適合開在租屋處1樓的店面，包括熱炒店、公廟、阿公店、機車行等，並好奇問：「不知道大家怎麼看呢？」
貼文一出，有網友認為，「醫院吧，救護車頻繁，真的要精神耗弱」、「音響專賣店，超級吵」、「宮廟，樓上很煙燻，三不五時給你熱鬧到很晚」。不過大多數人都認為，1樓賣吃的最母湯，「只要是餐廳都不行，聽說很容易有小強怕怕怕」、「只要是賣吃的一律不考慮」、「樓下一個賣小吃一個凌晨賣海產，快瘋掉，一堆老鼠，住了半年就逃了」、「住過1樓是熱炒的，家裡（5樓）冒出很多隻超肥的蟑螂還有老鼠」。
另外，也有人指出，「都不要最好，親戚有買房一樓是店舖，只租給飲料店，補貼房貸」、「我只住過一樓是開花店的，超級香～每天出門心情都很好」。（編輯：賴禹妡）