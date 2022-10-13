楊繡惠飆男星國罵！爆料「四處借錢」 半個月前疑早暗示
藝人楊繡惠為人海派，說話不僅風格嗆辣，且話語間有條理能塞進不少梗，成為觀眾的開心果。然而今（13）日凌晨，楊繡惠突然在45歲台一線男歌手阿文臉書底下開罵，不僅國罵都講出口，甚至爆料對方「看到人就借錢」，引起熱議，不少人也聯想到半個月前，楊繡惠曾經發文抨擊「很多人利用粉絲的偏愛而予取予求」，讓外界將兩事聯想其中。
台一線阿文日前發出兩篇文表示「這一輩子在爲人處事上，都要記得這4個字」以及「一拿起麥克風，敬業、認真的阿文哥就是要上場啦！」並配上自己的照片，沒想到13日凌晨，楊繡惠突然在這兩篇貼文無預警留言，寫下「X！你有嗎？你配說這句話嗎？要我跟你粉絲說你的作為嗎？」、「怎麼可以這麼噁心，做的跟說的不一樣」。
甚至直言「等他明天醉醒就會後悔莫及了」、「看到人就借錢」有粉絲見狀嚇壞，紛紛關心繡惠姐「帳號是被盜嗎？怎麼心情那麼負面？」楊繡惠則直接回應「沒有被盜，只是個人修為」。不過留言隨後也全被刪除，目前台一線阿文臉書貼文已看不到。
事實上，楊繡惠在半個月前曾發文表示「今天我才知道很多人利用粉絲的偏愛而予取予求，這真是很可惡的事，有的是年老的婆婆，有的是辛苦賺錢的人，為了你們的需求讓這些人，賣血給你們花錢，下輩子你們應該是，豬！雞！鴨！魚」由於也是攸關錢財的事件，加上楊繡惠突然開嗆，引發外界聯想。（編輯：張嘉哲）