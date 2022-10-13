健身妹深蹲下秒「褲子濕整片」！教練目睹尷尬：先去廁所
無論是從事什麼運動，都要衡量自身狀況再開始！一名熱愛健身的女網友透露，她為了堅持健身習慣，即使前陣子得了腸胃炎，仍認真到健身房報到，但沒想到卻在深蹲時肚子痛，大腿更因此「濕整片」，只能躲在廁所請朋友帶褲子來更換，讓她超崩潰，貼文曝光後引起熱議，有網友直言：「拉肚子的時候不要相信任何一個屁！」
該名網友在校園論壇「Zuvio校園」中貼文，她以「深蹲一不小心就⋯」為題，表示健身年齡目前已經3年多了，無混遇到什麼困難都持續堅持住健身習慣，即使日前得了腸胃炎，仍在身體不適的狀況下去健身，沒想到就在深蹲時肚子突然超痛，放了一個屁之後發現大腿濕濕的，立馬就明白發生了什麼事。
後方教練見狀，尷尬地問原PO要不要先去廁所，而她一到廁所馬上打給朋友幫忙送件褲子，身上那件則是在健身房洗一洗之後帶回家，超慘經歷讓原PO崩潰直呼：「史上最衰的一天！」
對此，網友也紛紛留言，「拉肚子的時候不要相信任何一個屁XD」、「我也放屁不小心漏出來過，有次還是在打工的時候，我是直接和主管說我肚子不舒服，剛剛放屁不小心出來一些在褲子上面了，可以回家換一下褲子嗎？ 主管還貼心叫我洗個澡再回來吧，不急。只要妳不尷尬，尷尬的就是別人」、「有大便給妳一顆愛心」、「健身路上有你有我，不管是發生什麼樣的糗事都不能阻止去健身房的路，雖然你的事情是真的很好笑」。（編輯：賴禹妡）