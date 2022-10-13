台灣很難訓練出「橘色惡魔」？背後原因曝　日本學生嚇壞

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臺灣青年民主協會 TYAD提到，在日本公立學校中，上課時間通常都是9點後，週一至週五每天6節課，一節課通常為50分鐘，部分學校週六會上半天課，在三原的影片中，訪問了四組日本學校的學生，上課時間分別為「8:45 - 15:30」、「8:50 - 15:40」、「8:50 - 16:00」、「8:40 - 15:05」顯然都與台灣上課時間相當有落差。
而在影片當中，三原詢問了日本學生們對於台灣學生上課的時間看法，日本學生們一面倒表示「很痛苦」、「真的好長呀....」、「會死會死，太嚴格了」；而被詢問是否願意明天開始就從八點開始上課到下午五點，日本學生則嚇壞表示「很困擾呢！」、「還是兩天去一次學校好了！」其中訪問到日本學生下課後都在幹嘛，則有許多同學表示「打工」、「社團活動」、「回家休息」等等答案。
貼文一出，不少台灣人紛紛贊同表示「家長最大，社會觀念沒改變就算下午3:00放學一樣給你補習到10:00，台灣學生太可憐了」、「台灣真的一堆恐龍家長....希望橘高校這次演出可以幫助台灣教育制度問題」、「之前改個8點上課，就有人在該說過太爽什麼的，台灣要跟上日本還久的呢」、「諷刺的是台灣小孩讀這麼多書，出社會也沒有比較有成就，薪水也沒比較高」、「台灣的學校教育真的時間佔太多…多到有點多餘了」、「日本玩社團真的很盛行，鼓勵發展第二專長」。（編輯：張嘉哲）