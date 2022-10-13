2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣很難訓練出「橘色惡魔」？背後原因曝　日本學生嚇壞

▲ 日本京都橘高校吹奏部國慶大會上帶來活力滿滿演出，歡愉氣氛瞬間感染全場。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲ 日本京都橘高校吹奏部國慶大會上帶來活力滿滿演出，歡愉氣氛瞬間感染全場。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）

編輯中心/綜合報導

2022-10-13 08:41:33

雙十國慶大會日前登場，這次特別邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，精湛的演出讓台灣民眾大開眼界，而也有網友討論「台灣為什麼很難訓練出橘色惡魔」等等，掀起了台日兩國教育體制上的話題。對此，「臺灣青年民主協會 TYAD」就表示「這其實是因為人家練習的時間相當長，由於教育體制的關係，日本的學生相對有更多的自由運用的時間可以進行課外活動」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲橘色惡魔來台演出後引發關注，不少網友討論「台灣為何很難訓練出橘色惡魔」。（圖/臺灣青年民主協會 TYAD臉書）
臺灣青年民主協會 TYAD指出，許多民眾好奇日本學生為什麼會有那麼多時間可以進行練習或社團活動，這與日本上課時的長短高度相關，過去日本百萬訂閱 Youtuber「三原JAPAN」就曾經上街訪問過日本高中生，多位日本學生聽到台灣上課時間從早上8點到17點才下課時，都露出難以置信地表情。

▲
▲日本高中生普遍都在三點至四點就放學，上課時間也從早上8點40分才開始。（圖/三原Japan頻道）
臺灣青年民主協會 TYAD提到，在日本公立學校中，上課時間通常都是9點後，週一至週五每天6節課，一節課通常為50分鐘，部分學校週六會上半天課，在三原的影片中，訪問了四組日本學校的學生，上課時間分別為「8:45 - 15:30」、「8:50 - 15:40」、「8:50 - 16:00」、「8:40 - 15:05」顯然都與台灣上課時間相當有落差。

而在影片當中，三原詢問了日本學生們對於台灣學生上課的時間看法，日本學生們一面倒表示「很痛苦」、「真的好長呀....」、「會死會死，太嚴格了」；而被詢問是否願意明天開始就從八點開始上課到下午五點，日本學生則嚇壞表示「很困擾呢！」、「還是兩天去一次學校好了！」其中訪問到日本學生下課後都在幹嘛，則有許多同學表示「打工」、「社團活動」、「回家休息」等等答案。

▲
▲日本女學生不能接受台灣上課時間長達9小時。（圖/三原Japan頻道）
貼文一出，不少台灣人紛紛贊同表示「家長最大，社會觀念沒改變就算下午3:00放學一樣給你補習到10:00，台灣學生太可憐了」、「台灣真的一堆恐龍家長....希望橘高校這次演出可以幫助台灣教育制度問題」、「之前改個8點上課，就有人在該說過太爽什麼的，台灣要跟上日本還久的呢」、「諷刺的是台灣小孩讀這麼多書，出社會也沒有比較有成就，薪水也沒比較高」、「台灣的學校教育真的時間佔太多…多到有點多餘了」、「日本玩社團真的很盛行，鼓勵發展第二專長」。（編輯：張嘉哲）


橘色惡魔「指揮笑容超甜」！本尊是她　突喊1句眾戀愛了

橘色惡魔國慶表演爆紅！金獎影片找到了　台灣人朝聖看呆

橘色惡魔合體北一女比愛心！日本帥弟尷尬定格　網瘋朝聖

國慶「橘色惡魔」超夯！震撼表演13分鐘　1動作網友全跪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀