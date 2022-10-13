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仙草愛玉店招牌「卡一顆羽球」？老饕揭正解　本尊店神出

▲網友不解為何有店家賣愛玉與仙草，招牌上會多出「一顆羽毛球」。（圖/路上觀察學院）
▲網友不解為何有店家賣愛玉與仙草，招牌上會多出「一顆羽毛球」。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

2022-10-13 09:22:43

經常我們在路邊總是會看到許多有趣名稱的店家，像是過往全家的分店名相當有創意也掀起一波討論。近日，就有網友分享自己路過一間專賣愛玉仙草的店，但招牌卻發現有一顆羽球，讓他相當好奇那顆羽球的意思為何，貼文曝光後釣出內行老饕解答，引起話題。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「實在很好奇，為什麼中間是一顆羽毛球？」只見貼出的照片，一間專賣愛玉仙草的店家，招牌將愛玉以及仙草隔開來寫，中間卻卡了一顆格格不入的羽毛球，讓人好奇這意思是什麼。

貼文一出，不少網友紛紛猜測「仙草與（羽）愛玉吧？」、「老闆希望這輩子可以予取予求（羽球），大富大貴啦」、「本來我是不在意，但你發出來之後我好在意了」、「富貴險中求，整天打羽球」、「我們的仙草與愛玉料都是用羽球拍壓出來的呦XD」、「買愛玉送羽球吧？」

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▲網友不解為何有店家賣愛玉與仙草，招牌上會多出「一顆羽毛球」。（圖/路上觀察學院）
而也有內行老饕出面回應「這間是賣羽球拍這些東西的複合式飲料店喔」、「記得這間是羽球店+賣飲料的複合店，之前走進去老闆好像在修球拍，然後問我要喝什麼，就開始幫我裝飲料.....」、「我知道這家在民生路！老闆愛打羽球，裡面也有賣羽球用具，這家好吃呦！」、「這家愛玉好吃！料很實在！老闆愛打羽球，也有賣羽球用品和幫忙穿線喔」。

而事實上，該店就是位於新北市永和區民生路的「愛玉X仙草」，其招牌中間為羽毛球第一個原因在於取「羽」的諧音，變成「愛玉與仙草」，另外則是該間店的老闆年輕時就熱愛打羽球，過去也曾在台灣成立了羽球俱樂部的社團，後來與朋友開始學愛玉及仙草後，開了一間復合型的飲料店，結合羽球用品店+手搖的斜槓創意店家，讓人感到相當新奇。而老闆也被Tag到該貼文中，表示有時間再好好跟大家述說這間店和羽球的淵源，歡迎大家來喝好喝的愛玉以及仙草。（編輯：張嘉哲）

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▲原來，該間店老闆年輕時就熱愛打羽球，店內還有販售羽球拍、羽球、幫拍面換線等服務。（圖/Google Map）

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