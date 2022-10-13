38歲尪「下面壞掉」愛愛3分鐘結束！人妻崩潰：我才26歲
夫妻之間性事不合可能會引起雙方的摩擦，進而使感情破裂，就有一名女網友透露，她老公38歲了，每次兩人發生性行為時，在3到5分鐘內就會結束，即使想再做第二次也沒辦法，讓她感到非常苦惱，甚至直呼「我老公下面真的壞掉」，貼文曝光後立即掀起熱烈討論。
該名網友在Dcard中貼文，她表示自己才26歲，老公則是38歲，但兩人在進行性行為時，老公在3到5分鐘內就會射精，為了持久一點，甚至還會請她先幫忙「弄出來」，但之後無論怎麼刺激都無法再進行第二次。
原PO透露，老公很少看A片，也未曾看過他DIY，更沒有在外偷吃的痕跡，「我老公每天都是上班、下班直接回家」，這讓性方面無法被滿足的原PO求助：「我老公下面真的壞掉，但又不願意看醫生。」
貼文曝光後，有網友直言，「38歲的確有些男生不行，甚至很快軟或射不出來，工作生活壓力大也會導致」、「妳自己要跟差12歲的人結婚...比妳早老化，荷爾蒙降低了」、「我老公也是38歲，半年做一次就不錯了，我也跟妳一樣，常常會想著難道這輩子就這樣了嗎」。
也有網友建議，「這就是找成熟男人的代價，只能要他多去健身房健身了」、「38歲很正常，除非他有保養跟運動習慣」、「多運動，如有抽菸習慣，盡量減量或戒菸，我41歲不含前戲還可維持15～20分鐘」、「38還年輕欸，妳可以找他一起去健身，多鼓勵他運動」。（編輯：賴禹妡）