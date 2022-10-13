電費居高不下！她一查驚：不是冷氣問題 揪1隱形吃電獸
電費是每個家庭的基本支出，錯誤用電的習慣很可能導致荷包失血。就有一位民眾抱怨自己往年用電量都高達1000度以上，可家中成員僅只有2人，每次看到高額的電費帳單都很「懷疑人生」，於是搬家後逐步測試家中電器，發現原來「神桌燈泡」就是罪魁禍首之一，故發文提醒眾人「您各位是否也有神桌該檢查檢查？」
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，說明自己在搬新家前用電量都跑至1000度以上，後從40坪房子搬至17.5坪新家，重拉電線並改用變頻冷氣，可電費依然居高不下。某次她在自行檢測時發現電錶「跑到要飛起來」，但回到家檢視正在用電的僅有電燈、冰箱、洗碗機和神桌，接著嘗試暫時關閉冰箱和正運作的洗碗機，下樓看電錶仍在飛速旋轉。
原PO曾尋求水電師傅協助測試，可苦無結果，但近期在她努力測試下，終於抓到「吃電兇手」是神桌燈泡。因冰箱是93年出廠的舊款，故本來就預計其用電量較高，但令她沒想到的是神桌兩個月也要耗費132.48度，她奉勸眾人「有神桌該檢查檢查」。
網友也沒料到神桌會是隱形吃電怪獸，直呼「神桌這麼花錢 可怕」，有人則建議「這種多燈神桌當然比較吃電，想省電就看燈泡能否更換LED燈泡」。（編輯：李惠婷）