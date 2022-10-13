「科技感貨櫃」在路上跑！台人急喊離遠點：十輩子賠不起
開車在路上最怕遇到價值千萬的名貴跑車，若不慎發生碰撞又沒保超額險，維修可能會讓一般人崩潰不已。而近期更有民眾在路上看到充滿「科技感」的貨櫃正在被運送，照片曝光更有許多台灣人都急喊：這台撞到十輩子賠不起。
一位民眾在臉書《爆廢公社公開版》上貼出貨櫃車照片，只見上頭擺放著充滿科技感的貨櫃，上頭還印有「ASML」4個字，原PO雖沒解釋內容物為何，但也附註「幾十億出發了哦！後面還跟著一台沒入鏡。」
然而不少台灣人立刻看出這充滿「科技感」的貨櫃就是載著護國神山台積電等半導體大廠所需的設備「曝光機」，並紛留言回應「國道上遇到寫ASML的大車閃遠一點，裡頭東西的價格比10輛超跑還貴」、「弄掉一點你幾十輩子都賠不起」、「荷蘭ASML的曝光機，用恆溫設備運送，一台半導體黃光區使用的浸潤式曝光機要價40億以上，看到運送車就閃遠點開吧」、「光刻機，1.4億美金一台」。
據了解，「ASML」是荷蘭半導體設備商「艾司摩爾」的簡稱，該公司生產先進儀器，專門販售給台積電、英特爾、三星等公司先進設備，目前該公司主力產品是生產積體電路的核心裝置曝光機，在全球擁有恐怖的9成市佔率。（編輯：潘毅）