老宅廚房真藏金！翻修挖出「多枚古幣」 實拍賣破2千萬
英國北約克郡（North Yorkshire）一對夫妻近日在翻修已住10年的老宅時，意外在廚房地板中發現264枚古老金幣，兩人機敏地送去給專業人士鑑定，得知其價值後送至拍賣會，最後以75.4萬英磅（約2700萬元台幣）的高價售出。
據外媒報導，一對夫妻近期因為想翻新十年老宅，大動工程挖開家中地板，而在挖到廚房時，發現其中竟藏有264枚古老金幣，在給專業人士鑑定後送往拍賣會。拍賣官古格里（Gregory Edmund）表示這些金幣非常稀有，可追溯回1610年至1727年，且這一批古幣極其搶手，曾有來自世界各地的買家有意購買。古格里表示自己入行拍賣官4、5年以來，還是第一次遇見在廚房地板下發現古大批18世紀古幣的事件，認為非常不尋常且難以想像。
這批金幣原估價有20至25萬英鎊（約703萬元至879萬台幣）的價值，但實拍價竟直翻3倍，被知名富商梅斯特斯商人家族（Fernley-Maisters）的夫妻買走。
該富商的家族經商多年、資產雄厚，從事鐵礦、木材和煤炭等相關生意，其後代曾陸續在1700年初擔任國會議員，於16世紀末至18世紀頗具影響力。（編輯：李惠婷）