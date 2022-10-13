她出門2週只開「1電器」！竟見電表跳600度 內行曝關鍵
在外租屋除了要支付昂貴房租之外，還要小心電費可能飆破預算，就有一名網友表示，她有事需外出2週，出門前家中電器全數關閉電源，只剩小冰箱在運轉，沒想到回來後結算，電錶度數竟多出600多度，讓她崩潰喊：「真的會吐血！」
該名網友在Dcard中貼文，她以「租屋疑問，有人小冰箱運轉2週快70度正常嗎？」為題，表示自己在外租屋，電一度5元，日前要外出2週，出門前確定所有電源都已關閉，只剩冰箱，雖然最後兩天有開冷氣，但並不是24小時，沒想到最後結算電錶度數竟新增了600多度，讓她看到差點吐血，求助大家：「請問是正常的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「600多度好誇張⋯」、「我兩個月都沒有六百度，妳認真沒看錯？」、「確定沒有看錯位數嗎，這個有點太多欸⋯」、「小冰箱一天不到一度電，查其他地方」、「我覺得不可能欸太扯了，我兩個月才455度耶…其中公共電40度」、「我之前住套房，電腦、風扇、冰箱24小時開，冷氣在家就開也快24小時了，一個月最多才600多度」。
不過，也有網友建議，可以檢查冰箱設定或是請專業師傅來檢查度數異常，「冰箱的溫控旋鈕一般有0、1、2、3、4、5五個檔位，或者是0、1、2、3、4、5、6、7檔，這裡面的0擋是停機擋，5、6、7檔是強制冷檔位，將溫控器調節到強制冷檔位的時候，因控制溫度較低壓縮機就會不斷的進行工作，冰箱也幾乎一直處於不停機的狀態，理所當然電費就節節攀升囉！」（編輯：賴禹妡）