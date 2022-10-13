情侶年薪450萬！購屋後慘變「房貸奴」 婚宴錢都付不出
一對情侶檔年收分別為女方200萬和男方250萬，加起來還算高薪，但在去年購入一套4000萬的房產後變的很不快樂。高額的房子一下子耗盡兩人多年積累的財產，每個月為了繳房貸而變成月光族，原訂在明年辦婚宴的計畫也泡湯，因為目前無法存錢也沒有閒錢，即便原PO內心仍嚮往當一個美美的新娘，迫於金錢壓力只能放棄。
她在Dcard中說明，有時很擔心日後兩人若其中一方出事或丟了工作，另一個人就必須承擔所有房貸，且身邊的親朋友好友都認為他們很有錢，所以聚會可能會約在一小時得花費2000多塊的地方，當她制止「哇！這感覺超貴，換別的地方可以嗎？」，朋友就會回應「妳賺那麼多，怎麼在哭窮啊？」，雖最後仍會遷就她去較平價的地方，但她內心仍頗感愧疚。
原PO與男友平日相當節省，中午吃自己帶的便當，一人晚餐的費用也不會超過300元。最後她無奈表示現在心理壓力實在太大，「在外人眼裡我們已經是裝備技能滿點的課長，但其實我一點也不覺得是，覺得壓力好大，活生生就是個房貸奴，唉」。
該文引起不少網友討論，眾人認為原PO之所以過得這麼累，是因為金錢規劃失敗，「這跟你們收入多少沒關係吧？跟你們的規劃失策才有關」，同為高薪族群的網友則表示「就是收入不太夠而已，越級打怪沒什麼好說的，我自己年收比你們兩個合一起再多很多，買的房子連裝潢也不到5000（萬），還不包括我太太的收入，這樣的結果也只是免強維持生活品質」、「真的，連醫師薪水300萬也不敢扛30年房貸買5000萬的房子，大部分還是買2000萬」。（編輯：李惠婷）